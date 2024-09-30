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Война в Украине: в США рассказали, что Путин пытается скрыть от россиян по планах на 2025 год

ISW отмечает, в следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону на $30 млрд, но скрывает это

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей

Путинский режим планирует дальнейшее увеличение оборонных расходов в 2025 году, хотя кремлевские чиновники, похоже, подчеркивают запланированные социальные расходы, избегая обсуждения увеличения оборонных расходов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине: в США рассказали, что Путин пытается скрыть от россиян по планах на 2025 год

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, что в воскресенье, 29 сентября, российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и до 1 октября подаст его в Госдуму. Согласно проекту, федеральные доходы России в 2025 году подпрыгнут почти на 12% по сравнению с 2024 годом, а доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете возрастет до 73%.

Аналитики обращают внимание, что 23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ. Согласно документу, российское правительство планирует в 2025 году потратить на оборону 13,2 трлн рублей (около 140 млрд долларов) — это больше, чем 10,4 трлн рублей (около 110 млрд долларов), запланированных на 2024 год.

Агентство заявило, что в 2025 году Россия планирует потратить примерно 40% на национальную оборону и внутреннюю безопасность — эта доля превышает вместе взятые расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику. Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи с 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин 24 сентября заявил, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированное финансирование медицины, пенсий и национальных проектов.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" (СВО), но подчеркнул, что 40 трлн рублей (около 424 млрд долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение шести лет — это вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год.

Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", — говорится в отчете ISW.

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