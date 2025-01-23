Война в Украине: в США рассказали, что Путин приказал чиновникам тщательно скрывать от россиян

Путинский режим проводит информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, хотя многочисленные показатели, в том числе и расходы на войну против Украины, свидетельствуют об обратном. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кремль начал информационную операцию, которая имеет целью создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, несмотря на многочисленные показатели, свидетельствующие о макроэкономических проблемах, которые продолжают сохраняться", – отмечают в ISW.

Эксперты обратили внимание, что Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 22 января заявил, что 2024 год был "сильным годом" для российской экономики. Путин заявил, что Россия имеет управляемый дефицит бюджета в 1,7 процента и достигла 26-процентного увеличения доходов, не связанных с нефтегазовым сектором, до 25,6 триллиона рублей (примерно 257,9 миллиарда долларов США) в 2024 году, а также объявил о 9,5-процентном повышении страховых и военных пенсий для преодоления растущей российской инфляции.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов России обнародовало отчет, в котором прогнозируется экономический рост и предполагается, что доходы российского бюджета в декабре 2024 года достигли рекордного уровня в более 4 триллионов рублей (около 40 миллиардов долларов) — на 28 процентов больше, чем в декабре 2023 года, и это самый высокий уровень, зафиксированный с 2011 года.

Однако, отмечают аналитики, эти данные не учитывают неприемлемый уровень российских расходов на оборону, безудержную инфляцию, растущий дефицит и эрозию российского национального фонда благосостояния.

Эксперты напоминают, что недавно Кремль ввел политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как российское общество имеет проблемы с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, уменьшением сбережений и растущей зависимостью от помощи, поскольку российская экономика сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.

"Эти экономические реалии свидетельствуют о том, что усилия Кремля по демонстрации экономической мощи в значительной степени являются информационной операцией, направленной на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию и продемонстрировать российскую мощь за рубежом, при этом скрывая настоящие трудности, с которыми столкнулась российская экономика, особенно возрастающие в связи с войной России против Украины", – считают аналитики.

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