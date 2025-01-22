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В США рассказали, о чем договорились Путин и Си сразу после инаугурации Трампа

В ISW обратили внимание, что Путин и Си Цзиньпин объявили об углублении сотрудничества между Россией и Китаем

сегодня, 08:04 comments1034
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января, во время которого отметили необходимость углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и энергетической сферах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В США рассказали, о чем договорились Путин и Си сразу после инаугурации Трампа

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Путин и Си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между Россией и КНР", – говорится в отчете ISW.

Американские аналитики отмечают, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что обсуждались также война в Украине и отношения обеих стран с Соединенными Штатами, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе Кремля.

По словам Ушакова, президент Си Цзиньпин также рассказал Путину о деталях своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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Также издание "Комментарии" сообщало – более 11 тысяч северокорейских военных, а возможно, и больше, вовлечены в боевые действия на стороне России в войне против Украины. Запад не скрывает своего беспокойства из-за этого факта. Больше всего вызывает беспокойство позиция официального Пекина. Как передает портал "Комментарии", об этом в статье для Foreign Policy пишет старший научный сотрудник и заместитель директора Индийско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Джейкоб Стокс.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-21-2025
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