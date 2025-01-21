Путин и Си провели переговоры: чему договорились противостоять

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания Китая CCTV.

Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Позже телефонный разговор Си и Путина подтвердили в Кремле, отметив, что "Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции".

При этом российские пропагандисты с "РИА Новости" поспешили заявить, что Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Путиным заявил о готовности вместе "вывести отношения Китая и России на новую высоту, противостоять внешней неопределенности".

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели свой первый телефонный разговор. При этом Трамп разговор назвал "очень хорошим". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Разговор был очень хорошим как для КНР, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас", — написал политик.

Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином обсудили многие вопросы. В том числе те, которые касаются торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok.

Помимо этого, избранный президент США добавил, что отныне он и председатель КНР будут делать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

В то же время лидер Китая сообщил, что Пекин ожидает, что теперь Вашингтон будет с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу.

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