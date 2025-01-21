logo

BTC/USD

102586.30

ETH/USD

3271.01

LTC/USD

117.67

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин и Си провели переговоры: чему договорились противостоять
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин и Си провели переговоры: чему договорились противостоять

Телефонный разговор Си и Путина подтвердили в Кремле

сегодня, 11:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания Китая CCTV.

Путин и Си провели переговоры: чему договорились противостоять

Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Позже телефонный разговор Си и Путина подтвердили в Кремле, отметив, что "Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции".

При этом российские пропагандисты с "РИА Новости" поспешили заявить, что Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Путиным заявил о готовности вместе "вывести отношения Китая и России на новую высоту, противостоять внешней неопределенности".

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели свой первый телефонный разговор. При этом Трамп разговор назвал "очень хорошим". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Разговор был очень хорошим как для КНР, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас", — написал политик.

Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином обсудили многие вопросы. В том числе те, которые касаются торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok.

Помимо этого, избранный президент США добавил, что отныне он и председатель КНР будут делать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

В то же время лидер Китая сообщил, что Пекин ожидает, что теперь Вашингтон будет с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу.

Также издание "Комментарии" сообщало – войска КНДР в РФ: стало известно, какую многоходовку разыгрывает Си Цзиньпин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости