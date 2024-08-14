Война в Украине: в Эстонии рассказали, какой счет придется оплатить России

Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает "Yle".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото из открытых источников

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава правительства Эстонии Кристен Михал провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Михал выразил твердую поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

Михал подчеркнул, что Европейский Союз должен увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны России.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в свою очередь, заявил, что Украина имеет полное право на защиту своей территории, включая проведение операций за её пределами, например, в Курской области.

Михал полностью согласился с этой позицией, отметив, что Россия представляет собой постоянную угрозу.

"(Российский диктатор Владимир, — ред.) Путин уважает только силу", — добавил Орпо, подчеркивая важность единства и решительности в действиях европейских стран.

Михал также подчеркнул необходимость того, чтобы Россия понесла ответственность за ущерб, нанесенный Украине.

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Ранее "Комментарии" писали — бывший премьер Эстонии Кая Каллас считает, что Россия напала на Украину, ведь та не была защищена членством в НАТО. По словам Каллас, Путин не нападает на другие страны, присоединившиеся к оборонному альянсу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".



