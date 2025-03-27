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Война в Украине: у Трампа сделали заявление, на каких украинских территориях останется Россия

Спецпосланник Трампа Келлог отметил, что Россия де-факто контролирует захваченные территории и не собирается их оставлять

27 марта 2025, 07:47 comments7205
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Кравцев Сергей

Россия не уйдет с оккупированных украинских территорий, хотя юридически они являются частью Украины. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг. 

Война в Украине: у Трампа сделали заявление, на каких украинских территориях останется Россия

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Спецпосланник отметил, что российские войска фактически захватили всю Луганскую область. При этом лишь частично контролируют Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

По словам Келллога, Россия физически присутствует на захваченных территориях и не собирается их оставлять, однако важно различать де-факто и де-юре контроль.

Спецпосланник Дональда Трампа намекнул, что в итоге создается тупиковая ситуация, ведь без дальнейших переговоров сложно говорить, что уже известно, как найти выход. Поэтому, по мнению Келлога, для поиска политического решения нужно понять позиции и Украины, и России, а также найти компромисс, который устроит обе стороны по крайней мере частично. При этом он подчеркнул, что требования ни одной из сторон не будут полностью выполнены.

"Я думаю, что нам нужно получить техническое задание. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — много спекулятивных разговоров идет вокруг темы территориальных уступок Украины в рамках будущего мирного соглашения. Но Украина продолжает стоять на своем – ни один метр земли, который сегодня захвачен россиянами не может считаться таким, что перестал принадлежать Украине. Киев не готов и не будет готов отказаться ни от какой своей территории, ради мира. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.




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Источник: https://www.foxnews.com/video/6370581758112
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