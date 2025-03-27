У Зеленского назвали территории, которые придется оставить, ради мира: какие красные линии

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Кравцев Сергей
Много спекулятивных разговоров идет вокруг темы территориальных уступок Украины в рамках будущего мирного соглашения. Но Украина продолжает стоять на своем – ни один метр земли, который сегодня захвачен россиянами не может считаться таким, что перестал принадлежать Украине. Киев не готов и не будет готов отказаться ни от какой своей территории, ради мира. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
Офис президента. Фото: из открытых источников
Чиновник подчеркнул, что этот вопрос украинская делегация даже не обсуждала на переговорах в Саудовской Аравии.
Он также отметил, что во время встречи Киев и Вашингтон продолжили технические обсуждения по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной ранее.
Палиса пояснил, что было согласовано прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США. Украина предупредила американских партнеров, что Москва сознательно будет тянуть время и выдвигать дополнительные условия.
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