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У Зеленского назвали территории, которые придется оставить, ради мира: какие красные линии

На Банковой ответили, обсуждала ли Украина с США территориальные уступки

27 марта 2025, 06:38 comments19654
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Кравцев Сергей

Много спекулятивных разговоров идет вокруг темы территориальных уступок Украины в рамках будущего мирного соглашения. Но Украина продолжает стоять на своем – ни один метр земли, который сегодня захвачен россиянами не может считаться таким, что перестал принадлежать Украине. Киев не готов и не будет готов отказаться ни от какой своей территории, ради мира. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

У Зеленского назвали территории, которые придется оставить, ради мира: какие красные линии

Офис президента. Фото: из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что этот вопрос украинская делегация даже не обсуждала на переговорах в Саудовской Аравии.

"Относительно "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях", — написал Палиса.

Он также отметил, что во время встречи Киев и Вашингтон продолжили технические обсуждения по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной ранее.

Палиса пояснил, что было согласовано прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США. Украина предупредила американских партнеров, что Москва сознательно будет тянуть время и выдвигать дополнительные условия. 

"Это еще одно доказательство того, что именно украинцы хотят настоящего и справедливого мира. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", – подчеркнул замглавы Офиса президента.

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