Война в Украине становится все более смертоносной для гражданских: что изменилось

30 июня 2025 года Управление ООН по правам человека обнародовало доклад, в котором говорится о резком росте числа пострадавших среди мирного населения и многочисленных нарушениях прав человека в Украине. Это связано с интенсификацией боевых действий и изменениями в тактике войны, в частности более активным использованием беспилотников, что часто приводит к смертям. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на документ ООН.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В период между 1 декабря 2024 и 31 мая 2025 количество жертв среди мирного населения выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Были зафиксированы 968 погибших и 4807 раненых. Большинство из них погибло на подконтрольных Украине территориях, где российские войска применяли дальнобойное взрывное оружие в населенных пунктах, а также дроны малой дальности у линии фронта.

Около половины всех потерь среди гражданского населения нанесены ударами ракетами, авиабомбами и боеприпасами в густонаселенных районах. По меньшей мере три обстрела включали использование российскими силами взрывавшихся в воздухе кассетных боеголовок, поражая осколками большую площадь, что повлекло за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"Война в Украине, которая длится уже четвертый год, становится все более опасной для мирного населения", – отметила глава Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине Даниэль Белл. "Мы продолжаем фиксировать системные проявления насилия, противоречащие нормам международного гуманитарного права".

В докладе подчеркивается, что рост числа пострадавших напрямую связан с активным использованием беспилотников малой дальности. В результате таких атак погибли 207 человек, еще 1365 получили ранения. Один из самых трагических случаев произошел в Днепропетровской области, где российский дрон попал в гражданский автобус с работниками горнодобывающей компании: погибли 10 человек (8 женщин и 2 мужчины), еще 57 пострадали.

"Существенное количество гражданских потерь вследствие ударов дронов, операторами которых управляли в режиме реального времени, вызывает глубокую обеспокоенность", — подчеркнула Белл. "Наш анализ указывает на либо несостоятельность, либо отказ в разграничении гражданских и военных объектов, как этого требует международное право".

В этот же период было зафиксировано, по меньшей мере, пять прямых ударов российских вооруженных сил по больницам, некоторые из которых были атакованы несколькими баражирующими боеприпасами, что может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.

Серьезные нарушения прав военнопленных остаются острой проблемой. В отчете зафиксированы достоверные данные о казни не менее 35 украинских и одного российского военнопленного.

Управление опросило 117 украинских военнослужащих, недавно освобожденных из плена, а также двух захваченных медиков. Большинство из них сообщили о пытках и жестоком обращении при содержании российской стороной. Среди описанных: избиения, электрошок, сексуальное насилие, атаки собак и унижение человеческого достоинства.

"То, как обращаются с украинскими военнопленными, является не только негуманным, но и прямым нарушением международного права", – заявила Белл. "Речь идет не об отдельных инцидентах – это признак системного применения пыток, требующий срочной реакции и наказания виновных".

Среди 95 российских военнопленных и граждан третьих стран, опрошенных во время содержания в Украине, более половины также сообщили об издевательствах, пытках, угрозах и содержании в неофициальных местах.

Доклад также обращает внимание на проблему содержания украинских гражданских лиц российскими властями, преимущественно на временно оккупированных территориях. Свидетельства освобожденных граждан указывают на применение пыток, унижений и ненадлежащих условий содержания.

На оккупированных территориях фиксируется рост давления на людей с целью принятия русского гражданства. За полгода более 16 тысяч объектов жилой недвижимости были признаны "брошенными", что чревато их принудительной конфискацией.

Отдельный блок отчета посвящен использованию украинских детей в диверсионной деятельности против украинских военных объектов. Часть детей погибли или получили ранения, другие могут быть привлечены к уголовной ответственности после того, как их через соцсети побуждали к поджогу или установке взрывчатки.

"Вовлечение детей в действия насильственного характера или саботажа использует их уязвимость и ставит под серьезную угрозу их жизнь", – подчеркнула Белл.

Старики и лица с инвалидностью, особенно в районах, приближенных к зоне боевых действий, остаются в группе высокого риска, часто не имея никакой возможности для эвакуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о военном рассказале, провалилось ли летнее наступление россиян . Российские войска продолжают постепенно продвигаться на фронте, однако о стремительном прорыве или массовом разрушении обороны говорить не стоит. Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в сообщении на своей странице Facebook, прокомментировав актуальную ситуацию на ключевых направлениях боевых действий.

Он подчеркнул, что ни один из участков фронта не демонстрирует сверхбыстрого продвижения врага. В частности, на Новопавловском направлении, несмотря на активные действия россиян, им удалось продвинуться всего на 94 квадратных километра за последние полтора месяца.