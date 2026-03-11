Российское правительство разрабатывает законопроект, предоставляющий президенту Владимиру Путину широкие полномочия для проведения экстерриториальных военных операций. Чиновники представляют документ как инструмент для защиты российских граждан за границей, но эксперты полагают, что это фактически легализует возможность единоличного использования армии РФ вне страны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По данным Института изучения войны (ISW), принятие законопроекта позволит Путину самостоятельно распоряжаться вооруженными силами России для проведения сделок в случае, если граждане РФ окажутся под арестом, уголовным преследованием или судебным разбирательством за рубежом. В пояснительной записке отмечено, что такие действия должны защищать права россиян в зарубежных судах или международных инстанциях, даже если они не основаны на международных договорах с Россией или резолюциях Совета Безопасности ООН.

Аналитики подчеркивают, что это решение фактически узурпирует власть в стране, позволяя кремлевскому диктатору легально оправдывать любые военные действия вне РФ. Такие изменения создают информационно-правовую платформу, позволяющую России легитимизировать будущие агрессивные шаги под предлогом защиты своих граждан.

В ISW отмечают, что Кремль уже не раз применял подобные аргументы: например, в случае со странами Балтии он заявлял о преследовании русскоязычных и этнических россиян. Теперь, если закон будет принят, эта риторика может стать основанием для реальных военных сделок, подкрепляемых юридически и информационно.

Портал "Комментарии" уже писал, что даже среди российского населения растет непонимание смысла захвата украинских сел и создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы, что приводит к потерям среди военных.