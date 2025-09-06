Война в Украине: правда ли мы приближаемся к сценарию Южной Кореи

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания. Какие перспективы заморозки фронта? Какие особенности Корейского сценария для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" заявил, что возможная заморозка фронта – это действительно так называемый "Корейский сценарий". При этом эксперт уточнил, что война в Украине отличается от того, что было в Корее.
Эксперт добавил, что также сложная ситуация в Северске и во всей Славянско-Краматорской агломерации, где россияне пытаются окружить украинские города.
Поэтому, отмечает эксперт, к таким заявлениям стоит относиться "осторожно". По словам Нарожного, Украина может заморозить войну в текущем состоянии, не признавая оккупированные территории.
Политолог Игорь Рейтерович на канале "Клочок тайм" отметил, что прямые параллели с корейской войной не совсем уместны, поскольку та война была гражданской, а ситуация в Украине – межгосударственный конфликт, связанный с агрессией России. Однако общей чертой является позиционный тупик, который подталкивает стороны к поиску вариантов прекращения боевых действий.
Рейтерович подчеркнул, ключевым условием для такой заморозки должны стать четкие гарантии безопасности от стран ЕС и США. Такой подход увеличивает шансы на сохранение независимости и безопасности, как это было в случае Южной Кореи, где после войны остались американские военные и базы.
Он также обратил внимание на то, что Украине важно грамотно использовать возможную паузу, предотвратить внутренние политические распри и воспользоваться поддержкой партнеров. В то же время, существует риск, что Россия использует перемирие для подготовки к новой агрессии.
