Война в Украине: правда ли мы приближаемся к сценарию Южной Кореи

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания. Какие перспективы заморозки фронта? Какие особенности Корейского сценария для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Украина может заморозить войну в текущем состоянии, не признавая оккупированные территории

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" заявил, что возможная заморозка фронта – это действительно так называемый "Корейский сценарий". При этом эксперт уточнил, что война в Украине отличается от того, что было в Корее.

"Там у них линия разграничения — ее взяли под линейку по 38 параллели провели. И это банально прямая линия. И она во многих участках фронта для нас очень неудобная. Яркий пример — это юг Украины. Где мы отрезаны от доступа к Крыму. Второй пример — это ломаная линия, которая находится на Донбассе. Например, та же ситуация с Покровском, который находится в полуокружении", — сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что также сложная ситуация в Северске и во всей Славянско-Краматорской агломерации, где россияне пытаются окружить украинские города.

"И просто оставить, сказать, что так останется — оно так не работает. Мы должны сделать буферную зону. И она должна быть от 20 до 40 километров шириной. Чтобы ни мы, ни враг не могли очень быстро достать артиллерией. И тогда стоит вопрос — кто будет отходить на 40 километров? Мы или россияне? Согласятся ли они отойти на такое расстояние? Я уверен, что нет. И нам, если мы отойдем хотя бы на 20 километров — это означает оставление той же Константиновки, Краматорска и возможность для врага очень быстро пройти этот участок фронта", — добавил Нарожный.

Поэтому, отмечает эксперт, к таким заявлениям стоит относиться "осторожно". По словам Нарожного, Украина может заморозить войну в текущем состоянии, не признавая оккупированные территории.

Украине важно получить четкие гарантии безопасности от стран ЕС и США

Политолог Игорь Рейтерович на канале "Клочок тайм" отметил, что прямые параллели с корейской войной не совсем уместны, поскольку та война была гражданской, а ситуация в Украине – межгосударственный конфликт, связанный с агрессией России. Однако общей чертой является позиционный тупик, который подталкивает стороны к поиску вариантов прекращения боевых действий.

"В истории Кореи, когда стороны оказались в тупике, перемирие подписывали военные, а не политики. Формального мирного договора до сих пор нет. Аналогично и в Украине: идея корейского сценария рассматривается как временное перемирие без юридического признания оккупированных территорий Россией и с сохранением связей с жителями этих территорий", – отметил эксперт.

Рейтерович подчеркнул, ключевым условием для такой заморозки должны стать четкие гарантии безопасности от стран ЕС и США. Такой подход увеличивает шансы на сохранение независимости и безопасности, как это было в случае Южной Кореи, где после войны остались американские военные и базы.

Он также обратил внимание на то, что Украине важно грамотно использовать возможную паузу, предотвратить внутренние политические распри и воспользоваться поддержкой партнеров. В то же время, существует риск, что Россия использует перемирие для подготовки к новой агрессии.

