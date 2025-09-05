Россия готовит масштабный прорыв фронта: где будет атаковать

Как в украинских, так и западных СМИ активно обсуждается, что в районе Покровска враг стягивает морскую пехоту. Удастся ли противнику прорвать оборону ВСУ этой осенью? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Вряд ли россияне сумеют критически изменить ситуацию на поле боя

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" рассказал, что россияне в самом деле накапливают в районе Покровска морскую пехоту, которая традиционно задействуется в штурмовых действиях.

"Но мы сейчас находимся почти в конце летне-осенней кампании. Во время этой кампании враг пытался продавить нас на некоторых участках фронта. Это и Северо-Слобожанский, на юге они атаковали. Но наибольшее давление врага было именно на участке вблизи Покровска. И второй, пожалуй, был Лиман", — отметил Нарожный.

Эксперт добавил, что россияне перебросили до 60 тысяч своих военных с Сумщины и Покровского направления и юга Украины. Но для прорыва украинской обороны надо применять не только личный состав, но и бронетехнику.

"Просто пехотными подразделениями они не могут нас прорвать. А любые попытки использовать бронетехнику — заканчиваются для них катастрофой. Бронетехника уничтожается ударами беспилотников, артиллерии, противотанковых подразделений. Смогут ли они увеличить давление — да, смогут. С текущих 140-150 боестолкновений они могут поднять до 190-200", — добавил Нарожный.

Впрочем, отмечает эксперт, даже увеличение количества боестолкновений вряд ли даст россиянам критически изменить ситуацию на поле боя.

Покровское, Купянское и Запорожское направление просматриваются, как приоритетные для РФ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил в эфире "24 Канала", что российское командование готовится к атакам с использованием тяжелой техники, чтобы существенно прорвать линию фронта. Кремль понимает, что осуществить прорыв на десятки километров малыми пехотными или штурмовыми группами невозможно, и россияне даже убедились в этом уже на практике, пытаясь продвинуться возле Доброполья.

"Покровское, Купянское и Запорожское направление просматриваются как три направления, на которых Россия попытается атаковать. Минимум — в двух местах или в трех. На большее — им уже трудно, потому что не хватает столько сил и средств, чтобы концентрировано", — прокомментировал военный.

Эксперт предположил, что сейчас оккупационные войска будут пытаться дальше отодвинуть украинцев от железной дороги Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой, чтобы обезопасить доставку топлива для своей техники.

"Мы же там жжем — сожгли недавно поезд с горюче-смазочными материалами. И недаром увеличилось количество средств, которые довозят горюче-смазочные. То есть они готовятся к атакам, в том числе с использованием техники", — подчеркнул Гетьман.

