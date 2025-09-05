Россия готовит масштабный прорыв фронта: где будет атаковать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как в украинских, так и западных СМИ активно обсуждается, что в районе Покровска враг стягивает морскую пехоту. Удастся ли противнику прорвать оборону ВСУ этой осенью? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" рассказал, что россияне в самом деле накапливают в районе Покровска морскую пехоту, которая традиционно задействуется в штурмовых действиях.
Эксперт добавил, что россияне перебросили до 60 тысяч своих военных с Сумщины и Покровского направления и юга Украины. Но для прорыва украинской обороны надо применять не только личный состав, но и бронетехнику.
Впрочем, отмечает эксперт, даже увеличение количества боестолкновений вряд ли даст россиянам критически изменить ситуацию на поле боя.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил в эфире "24 Канала", что российское командование готовится к атакам с использованием тяжелой техники, чтобы существенно прорвать линию фронта. Кремль понимает, что осуществить прорыв на десятки километров малыми пехотными или штурмовыми группами невозможно, и россияне даже убедились в этом уже на практике, пытаясь продвинуться возле Доброполья.
Эксперт предположил, что сейчас оккупационные войска будут пытаться дальше отодвинуть украинцев от железной дороги Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой, чтобы обезопасить доставку топлива для своей техники.
Читайте также на портале "Комментарии" — итоги летней кампании россиян: будет ли усиление войны осенью.