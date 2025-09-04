Итоги летней кампании россиян: будет ли усиление войны осенью

Европейские лидеры все больше озабочены тем, что войска страны-агрессора РФ могут начать новое наступление в Украине, Москва стремится захватить всю Донецкую область. Об этом пишет Bloomberg. При этом те же западные аналитики утверждают, что летнее наступление россиян закончилось провалом. Каковы итоги летнего пришествия РФ? Исходя из того, что сейчас происходит на фронте, что скорее всего будет происходить в войне в осенний период? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Враг будет пытаться выполнить то, что ему не удалось сделать летом

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что во время весенне-летнего наступления Россия не смогла достичь основных целей. Это создание "буферной зоны" в Сумской области, окружение и захват Покровска и Мирнограда, максимальное продвижение в Константиновку. Эти задачи передвигаются на осень.

"В настоящее время происходит масштабная перегруппировка российских войск из Сумской области и южного направления. Их опрокидывают на Донетчину. Поэтому следует в ближайшее время ожидать усиления штурмов в Донецкой области, поскольку враг будет пытаться выполнить то, что ему не удалось сделать летом", – отметил обозреватель.

По его словам, поэтому опасения относительно наступлений вполне обоснованы, хотя, конечно, это будет не новое наступление, а продолжение старого.

Россияне будут стараться показать быстрый результат

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Что касается летнего наступления, то это больше клише для западной публики, чтобы наши западные партнеры как-то эту войну отличали по разным временным отрезкам. В режиме нон-стопов Западу проще различать летнее, осеннее, зимнее наступления. На мой взгляд, война продолжается и по факту российское наступление длится уже два года и не надо его разделять. Если же мы берем за основу летний отрезок российского наступления, то, конечно, РФ не получила из того, что планировала – ничего. Единственный намек на возможные достижения – это был прорыв в Доброполье. РФ очень на это надеялась, но не сложилось. Весьма активно и быстро украинские военные среагировали. Купировали это выступление и сейчас его обрезают до конца".

Эксперт отмечает, сейчас мы видим перебрасывание врагом дополнительных сил, в первую очередь, с Сумского и Харьковского направлений. Это север Украины. Об этом говорит президент Зеленский. Враг перебрасывает силы ближе к Донецкой области. Также российское командование забирает частично людей из Херсонского направления, потому что понимает, что Украина там в наступление точно не перейдет. Враг усиливается. Люди им нужны. Это одна составляющая.

"Вторая составляющая состоит в том, что так называемые российские "военкоры" кричат о том, что в последнее время командование забирает к штурмовикам бойцов ВКС (военно-космические силы). То есть техники, заправщики, инженеры, ремонтники – все, находящиеся на взлетной полосе, их забирают в штурмовики. Плюс вдобавок к этой информации мы говорим о том, что оппозиционное издание "Важные истории" посчитало, что во втором квартале 2025 года в Вооруженные силы РФ записалось только 39 тысяч человек. Хотя раньше ежемесячно в русскую армию записывалось по 30 тысяч человек. Видим достаточно заметное проседание. Если брать все в комплексе, выходим к тому, что, осторожно говорим, в Российской Федерации наблюдается нехватка человеческих ресурсов для достижения тех намерений, которые у них есть. Поэтому они сейчас максимально аккумулируются для усиления того прорыва, который был в Доброполье, потому что они увидели слабые моменты Украины, поняли, что если навалиться силой в два-три раза больше, чем то, что было в Доброполье, можно получить быстрый результат. Им срочно нужно захватить Донецкую область", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Иван Ступак отмечает, что он много об этом говорил, но стоит еще раз подчеркнуть, что в январе будет уже 1418 дней, как продолжается это полномасштабное вторжение. Столько же продолжалось вторжение нацистской Германии в Советский Союз, но это с момента захода в Советский Союз, немецкие захватчики дошли тогда до Москвы и затем отступали назад. Советские войска за это время освободили Вену, Будапешт, захватили Берлин и фуражку Гитлера.

"Это все было 1418 дней. Здесь в принципе уже следуют такие же показатели временные, но достижений в России почти нет. Поэтому я думаю, россияне будут пытаться ускориться, как можно скорее дать результат. К тому же буквально недавно перед встречей на Аляске были сообщения со ссылкой на Герасимова (начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов – ред.) который утверждал якобы Путину, что ему нужно еще три месяца и он захватит всю Донецкую область. Не увлек", – контактировал Иван Ступак.

