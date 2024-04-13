Война в Украине переходит в новую фазу: СМИ раскрыли детали

Война в Украине переходит в новую фазу, ставя энергетику под прицел, и мир уже ощущает последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, и Россия, и Украина сейчас нацеливаются на энергетические активы, чтобы нанести удар по экономике своего врага, при этом побочный ущерб проявляется на мировых рынках.

Ранее международное энергетическое агентство предупредило, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы могут подорвать торговлю нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом. Европейские цены на газ подскочили на 10% после того, как на этой неделе Россия нанесла удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

Согласно расчетам Bloomberg, Украина нацелилась на нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью около 3,4 миллиона баррелей в день. Однако на некоторых из пострадавших объектов могут быть развернуты запасные или недостаточно используемые процессоры. Неповрежденные установки также повышают свою производительность.

Дроны достигли целей на расстоянии 1200 километров (746 миль). Аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что в этом случае под угрозой окажутся 19 российских нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 3,8 миллиона баррелей в день — или более половины мощности РФ. Если дальность увеличится до 1500 километров, под угрозой окажутся еще 600 000 баррелей, пишут они.

Как отмечают эксперты, патовая ситуация на фронте вынуждает обе стороны оказывать давление на гражданское население и экономику противника и все больше втягивать в конфликт города и их инфраструктуру.

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