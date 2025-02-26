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Война в Украине навсегда: военный дал украинцам неутешительный прогноз

Военный советует украинцам максимально готовиться

26 февраля 2025, 17:35
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Кречмаровская Наталия

В Украине третий год идет полномасштабная война, а в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. В целом сейчас в мировом политикуме звучит трек мирных переговоров, установления мира в Украине. Однако военные не слишком оптимистичны.

Война в Украине навсегда: военный дал украинцам неутешительный прогноз

Иллюстративное фото

Начальник группы разведки ГПСУ "Стальная граница" Роман Зварыч убежден, что война надолго — навсегда. Боец несет службу на Сумской границе. Признается: сейчас очень не хватает людей, оружия и терпения.

“Я думаю, что война не надолго, война навсегда, и действительно нужно готовиться каждому, нужно готовиться из школы, не нужно там стрелять, нужно просто учить теорию, надо понимать и изобретать что-то новое. Потому что сейчас уже не будет война людей, будет война новейших технологий", — сказал он в интервью "Укринформ".

Военный отметил необходимость морально готовиться.

Напомним, что издание The Washington Post, как писал портал "Комментарии", опубликовало потери Украины в войне.

По данным издания, 10,6 млн. украинцев стали переселенцами, информация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Из них 3,7 млн человек, переехавших внутрь страны, и 6,9 млн — за границу, большинство из которых находятся в России, Германии и Польше.

Более 2 миллионов домов, или около 10 процентов жилищного фонда Украины разрушены. 1,5 млн украинских детей, которым грозит долгосрочное психическое расстройство из-за войны, по данным УВКБ ООН.

152,295 человек – минимальное количество погибших в войне – солдат и мирных жителей. По данным издания, это почти наверняка значительное занижение количества потерь из-за сложности подтверждения погибших в зоне боевых действий, причем и Россия и Украина подозреваются в резком занижении своих потерь.




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Источник: https://t.me/novynylive/141013
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