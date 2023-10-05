Война в Украине может продлиться больше 5 лет: эксперты оценили перспективы

Учитывая, что война в Украине затягивается, сейчас одна из тем, которая активно обсуждается в экспертной среде – могут ли боевые действия в нашей стране затянуть на более, чем 5-8 лет. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нельзя исключать, что война может продлиться и после 2025 года

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что он допускает, что военные действия на территории Украины продлятся и после 2025 года, но что касается более отдалённого периода, то такой прогноз давать сложно, так как ситуация будет зависеть от многих факторов.

Главным фактором, который непосредственно может влиять на длительность войны, эксперт называет ситуацию на поле боя.

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При этом израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире "Эспрессо" заяви, что, если во время контрнаступления ВСУ не сумеют разбить сухопутный коридор России в аннексированный Крым, то почти на 100% можно гарантировать войну на долгие годы.

"Само наступление, стратегическая летняя кампания украинской армии преследовала цель не просто выхода на берег Азовского моря и вскрытие суходольного коридора. Стратегическая цель этого выхода была именно сломить тенденцию превращения войны в истощение в стиле ирано-иракской. Потому что в случае разреза суходольного коридора это меняло все стратегическое положение на фронте", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, чем южное направление отличается от остальных. Все дело в том, что весь фронт имеет форму подковы и единственное место, где эту подкову реально разбить на две части – это юг. Если с этой задачей ВСУ не справятся – война будет продолжаться с такой интенсивностью как сегодня и в дальнейшем.

Давид Гендельман считает, что Украина очень сильно проигрывает от войны на истощение, потому что в таких условиях продолжать жить и развиваться государству очень сложно, нет определенности для бизнеса и граждан, к тому же Россия продолжает терроризировать население постоянными обстрелами.

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