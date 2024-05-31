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Война в Украине: Китай дал новое обещание

По информации Le Monde, Китай обещает не поставлять оружие ни одной из сторон войны в Украине

сегодня, 17:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай не будет поставлять оружие ни одной из сторон в войне в Украине. В этом главу Пентагона Ллойда Остина заверил министр обороны Китая Донг Цзюнь, сообщил представитель Китая в кулуарах встречи в Сингапуре 31 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Война в Украине: Китай дал новое обещание

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы соблюдаем наше обязательство не поставлять оружие ни одной из сторон конфликта", — сказал источник, заверив, что Пекин "применил строгий контроль над экспортом военной продукции".

Отмечается, что, если Пекин и не снабжает Москву оружием напрямую, то вопросы вызывают именно поставки станков и комплектующих для производства этого оружия: через коммерческие сделки своих компаний Пекин позволил Москве восстановить свою оружейную промышленность и получить преимущество.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в первые недели полномасштабной войны глава КНР Си Цзиньпин был полон решительности оказать России военную помощь, но президент США Джо Байден заставил его передумать. Об этом в колонке для "The Washington Post" написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники. 

Обозреватель отметил, менее, чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако Москва попросила Пекин об оружии. 

"Они (китайцы – ред.) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", — написал Игнейшс.

Ранее "Комментарии" информировали – между Украиной и Россией уже давно мог быть мир: Китай назвал виновных.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2024/05/31/en-direct-guerre-en-ukraine-l-allemagne-autorise-l-ukraine-a-utiliser-les-armes-livrees-par-berlin-contre-des-cibles-militaires-en-russie_6235540_3210.html#id-1545646
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