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Си Цзиньпин в последний момент передумал поставлять оружие Путину: чей звонок его остановил

По информации WP, звонок Байдена имел определяющее значение в первые недели войны

сегодня, 08:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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В первые недели полномасштабной войны глава КНР Си Цзиньпин был полон решительности оказать России военную помощь, но президент США Джо Байден заставил его передумать. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для "The Washington Post" написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники. 

Си Цзиньпин в последний момент передумал поставлять оружие Путину: чей звонок его остановил

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Обозреватель отметил, менее, чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако Москва попросила Пекин об оружии.

"Они (китайцы – ред.) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", — написал Игнейшс.

Неназванные собеседники, знакомые с ситуацией, отметили, что, хотя лидера КНР и возмутил звонок американского президента, он решил воздерживаться от прямых поставок оружия России.

В то же время американские официальные лица утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из самых доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

Отметим, министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины. 

Грант Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть прямые доказательства того, что Москва получает помощь от Пекина в виде летального оружия. Она "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию". Все это уже есть или вскоре окажется на поле боя в Украине.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/05/28/russian-ukraine-war-biden-weapons-china-sanctions/
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