Война в Украине: как быть украинцам, после того как США «умывают руки»

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Кравцев Сергей
Американская делегация на переговорах в Париже заявила, что цель Белого дома – достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель. Об этом стало известно информагентству Bloomberg , ссылающемуся на осведомленные источники. В то же время госсекретарь США Марко Рубио по итогам парижской встречи заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь в течение нескольких дней. О чем говорят такие заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.
Американская делегация на переговорах. Фото: из открытых источников
Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что госсекретарь США Марко Рубио по факту сказал, что, если невозможно завершить войну в Украине, нужно двигаться дальше.
Валерий Пекарь замечает, вполне логично, что у многих украинцев возникает вопрос: что же делать дальше? По словам эксперта, ответ на этот вопрос состоит из четырех составляющих.
Политолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, о том, что усилия по мирным переговорам, которые так живо инициировала администрация Дональда Трампа, провалятся, стало понятным еще в начале марта. Но американцы с усилиями, напоминавшие упрямство одного известного животного, продолжали гнуть свою линию на умиротворение агрессора. Но, кажется, наконец-то уже приходит прозрение.
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