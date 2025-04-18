Война в Украине: как быть украинцам, после того как США «умывают руки»

Американская делегация на переговорах в Париже заявила, что цель Белого дома – достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель. Об этом стало известно информагентству Bloomberg , ссылающемуся на осведомленные источники. В то же время госсекретарь США Марко Рубио по итогам парижской встречи заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь в течение нескольких дней. О чем говорят такие заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.

Американская делегация на переговорах. Фото: из открытых источников

США будут двигаться дальше

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что госсекретарь США Марко Рубио по факту сказал, что, если невозможно завершить войну в Украине, нужно двигаться дальше.

"Это полностью соответствует сценарию, который я с конца ноября обозначил как наиболее вероятный. Не имея инструментов давления на Россию, Трамп поворачивается спиной к российско-украинской войне и идет заниматься другими делами – в Западном полушарии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. А эту проблему объявляет европейской и перебрасывает на европейцев. Очень ожидаемо", – отметил эксперт.

Валерий Пекарь замечает, вполне логично, что у многих украинцев возникает вопрос: что же делать дальше? По словам эксперта, ответ на этот вопрос состоит из четырех составляющих.

"Первое. Не нервничать, потому что реализуется заранее предусмотренный наиболее вероятный сценарий, что тут уж нервничать. Кто не пленялся обещаниями мира за 24 часа, тот не разочарован. Второе. Усиливать сотрудничество с Европой. Третье. Усиливать сотрудничество с потенциальными союзниками в США: прежде всего, консервативные республиканцы, а также демократы, и далее по списку: мэры, университеты, церкви, бизнес, ОО и т.д. Четвертое. Забыть даже думать о выборах", – подытожил Валерий Пекарь.

Наконец-то уже и к американцам приходит откровение

Политолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, о том, что усилия по мирным переговорам, которые так живо инициировала администрация Дональда Трампа, провалятся, стало понятным еще в начале марта. Но американцы с усилиями, напоминавшие упрямство одного известного животного, продолжали гнуть свою линию на умиротворение агрессора. Но, кажется, наконец-то уже приходит прозрение.

"Прав был Черчилль, который почти сто лет назад издал гениальную фразу: "Американцы поступят правильно после того, как перепробуют все остальные варианты". Есть ли у вас план "В" по России, уважаемые американцы?", – задается вопросом Виктор Таран.

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