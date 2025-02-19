Война в Украине: экс-глава МИД предупредил о нехороших новостях ближайшие недели

Учитывая прямые переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, можно спрогнозировать, что Украине в ближайшие недели будет трудно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Instagram высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Экс-глава МИД отметил, "коридор возможностей был узким, а становится еще более узким". Однако ресурс для борьбы у Украины еще есть.

Дмитрий Кулеба считает, что все силы должны быть направлены на укрепление внутренней силы, продвижение украинского нарратива в мире и "замедление кавалерийской атаки Трампа".

"В ближайшие недели не ищите света в новостях. Ищите в близких и в том, что можете сделать для них и для сил обороны Украины. И помните, что в конце все будет хорошо, и, если еще не хорошо, значит это еще не конец", – отметил дипломат.

Также он призвал всех не обманывать себя темой отправки международного контингента в Украину.

"То, что европейские лидеры начали осторожно говорить вслух об отправке своих войск в Украину, а дипломаты прорабатывают возможные форматы – это хорошо, но это не боевые подразделения, чтобы сражаться на нашей стороне, и не полноценные миротворцы, которые будут предотвращать полноценные наступления", – констатировал Дмитрий Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".



