Война в Украине: экс-глава МИД предупредил о нехороших новостях ближайшие недели

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Кравцев Сергей
Учитывая прямые переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, можно спрогнозировать, что Украине в ближайшие недели будет трудно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Instagram высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Экс-глава МИД отметил, "коридор возможностей был узким, а становится еще более узким". Однако ресурс для борьбы у Украины еще есть.
Дмитрий Кулеба считает, что все силы должны быть направлены на укрепление внутренней силы, продвижение украинского нарратива в мире и "замедление кавалерийской атаки Трампа".
Также он призвал всех не обманывать себя темой отправки международного контингента в Украину.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".
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