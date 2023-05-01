Война в Украине: что известно о ракетных ударах в ночь на 1 мая и пострадавших

По данным Ситуационного центра Министерства обороны Украины, россияне применяли разные виды вооружения:

Этой ночью по Украине враг выпустил 18 крылатых ракет

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"Минометы, танки, артиллерию, гранатометы, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактическую и стратегическую авиацию; совершены обстрелы 119 населенных пунктов, подтверждено поражение 179 объектов инфраструктуры", — отмечают там.

Среди гражданских есть раненые и погибшие, количество жертв уточняется.

Всего в ночь на 1 мая по Украине было выпущено 18 крылатых ракет. ПВО удалось уничтожить 15 из них, написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

В результате попаданий этой ночью на Днепропетровщине, предварительно, в Павлоградском районе, пострадали 34 человека, среди них — дети.

"Из них пятеро детей. Самой младшей девочке всего восемь лет", — сообщили в Днепропетровской ОГА .

Повреждения получили и предприятия, жилые дома и учебные заведения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже обуздали. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – избиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа", — резюмировал он.

Не спали в эту ночь и жители Киевщины. По ней захватчики комплексно выпустили крылатые ракеты и дроны. Всего опасность там длилась около трех часов. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс)", — написал начальник КМВА.

Предварительно все воздушные цели в столице удалось уничтожить. Прошло без жертв и разрушений.

Как писали "Комментарии", в Украине разрабатывают наземные "дроны-камикадзе": как их будут применять на практике. Для противодействия российскому агрессору в Украине начали производить ударные дроны, их уже протестовали. Вероятно название курсирующей боеголовки RATEL.

