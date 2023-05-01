Война в Украине: что известно о ракетных ударах в ночь на 1 мая и пострадавших

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
По данным Ситуационного центра Министерства обороны Украины, россияне применяли разные виды вооружения:
Этой ночью по Украине враг выпустил 18 крылатых ракет
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Среди гражданских есть раненые и погибшие, количество жертв уточняется.
Всего в ночь на 1 мая по Украине было выпущено 18 крылатых ракет. ПВО удалось уничтожить 15 из них, написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В результате попаданий этой ночью на Днепропетровщине, предварительно, в Павлоградском районе, пострадали 34 человека, среди них — дети.
"Из них пятеро детей. Самой младшей девочке всего восемь лет", — сообщили в Днепропетровской ОГА .
Повреждения получили и предприятия, жилые дома и учебные заведения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже обуздали. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – избиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа", — резюмировал он.
Не спали в эту ночь и жители Киевщины. По ней захватчики комплексно выпустили крылатые ракеты и дроны. Всего опасность там длилась около трех часов. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс)", — написал начальник КМВА.
Предварительно все воздушные цели в столице удалось уничтожить. Прошло без жертв и разрушений.
Как писали "Комментарии", в Украине разрабатывают наземные "дроны-камикадзе": как их будут применять на практике. Для противодействия российскому агрессору в Украине начали производить ударные дроны, их уже протестовали. Вероятно название курсирующей боеголовки RATEL.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 10:22
Путін тримав ті ракети на випадок: а раптом Зе-Ассад і справді почне розпіареній контрбліцкриг та щоб було чим гатити по наступаючих. Але той запевнив - гроші і так Пінокіо дали - запускай по цивільних. Нам треба тримати країну у пригніченому стані. Моральним садистам треба кожні 3 години повідомляти: знов заросла кількість жертв обстрілу. Ще і з гарними великими світлинами безальтернативних мерів міст, щоб засліплений виборець їх не забував.