Война в Украине: что изменилось в планах Путина с декабря 2023 года

Путинский режим имитирует заинтересованность в содержательных мирных переговорах, но на самом деле хочет убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитету Украины. Владимир Путин хочет добиться полного уничтожения украинской государственности и в своей риторике он этого не скрывает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику в отношении Украины с декабря 2023 года и все чаще указывают на то, что Россия намерена завоевать больше территории в Украине и стремится полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность", — говорится в отчете.

Аналитики обращают внимание, что военные действия и наступление в Харьковской области свидетельствуют о том, что Москва больше заинтересована в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое бы немедленно заморозило линию фронта на текущем уровне.

Эксперты напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.

"Постоянный акцент на признании оккупированной украинской территории российской не указывает на то, что Россия отказывается от этих более широких стратегических целей. Прекращение огня, которое предусматривает освобождение ныне оккупированных территорий, конкретизировало бы идею о том, что территориальная целостность Украины является предметом переговоров, и стало бы прецедентом, к которому Кремль, несомненно, вернется, чтобы добиться дальнейших территориальных уступок и вообще поставить под сомнение идею украинской государственности", — отмечают в ISW.

По мнению экспертов, победа России в войне не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможного конфликта с НАТО, но и предоставила бы РФ доступ к миллионам людей, которых она сможет принудительно забрать в армию, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

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