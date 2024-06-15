Война в Украине: что изменилось в планах Путина с декабря 2023 года

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Кравцев Сергей
Путинский режим имитирует заинтересованность в содержательных мирных переговорах, но на самом деле хочет убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитету Украины. Владимир Путин хочет добиться полного уничтожения украинской государственности и в своей риторике он этого не скрывает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики обращают внимание, что военные действия и наступление в Харьковской области свидетельствуют о том, что Москва больше заинтересована в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое бы немедленно заморозило линию фронта на текущем уровне.
Эксперты напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.
По мнению экспертов, победа России в войне не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможного конфликта с НАТО, но и предоставила бы РФ доступ к миллионам людей, которых она сможет принудительно забрать в армию, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.
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