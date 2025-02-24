Война в цифрах: ошеломляющие потери Украины с 2022 года

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Издание The Washington Post подсчитало потери Украины за три года борьбы с агрессором.

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"Российская война в Украине привела к гибели десятков тысяч людей, перемещению миллионов и кардинально изменила ландшафт безопасности в Европе", — говорится в сообщении.

10,6 млн украинцев стали переселенцами, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Из них 3,7 млн человек, переехавших внутрь страны, и 6,9 млн — за границу, большинство из которых находятся в России, Германии и Польше. Более 2 миллионов домов, или около 10 процентов жилищного фонда Украины разрушены.

1,5 млн украинских детей, которым грозит долгосрочное психическое расстройство из-за войны, по данным УВКБ ООН.

152,295 человек – минимальное количество погибших в войне – солдат и мирных жителей. По данным издания, это почти наверняка значительное занижение количества потерь из-за сложности подтверждения погибших в зоне боевых действий, причем и Россия и Украина подозреваются в резком занижении своих потерь.

По меньшей мере, 12 654 мирных жителей в Украине были убиты, согласно данным, подтвержденным Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Однако подлинное количество "вероятно значительно больше", особенно учитывая почти невозможность подтвердить гибель на территориях, оккупированных Россией.

Более 95 тысяч российских военных погибли, по данным исследователей российской медиазоны и российской службы BBC.

46 000 солдат потеряла Украина, а также "десятки тысяч пропавших без вести или находятся в плену" по словам президента Украины Владимира Зеленского.

20% – приблизительный процент территории Украины под контролем России. Стоит отметить, что Россия начала захват украинской территории с 2014 года – захватив Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какое соглашение считают в США перспективным для завершения войны.



