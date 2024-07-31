Война скоро не завершится: что указывает на такой неутешительный прогноз

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Ткачик Олеся
Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба в эфире "Эспрессо", проанализировал макроэкономическое финансирование и его влияние на социальные расходы Украины.
Война в Украине
В частности, Пендзин отметил, что для обеспечения социального пакета необходимо найти около 35-37 миллиардов долларов. Кроме этого, в бюджетной декларации заложено 2,2 триллиона гривен на безопасность и оборону, что включает нынешние 1,7 триллиона плюс дополнительные пол триллиона. По его мнению, это указывает на то, что война, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, поскольку на безопасность и оборону предусмотрены значительные финансовые расходы, основная часть которых будет направлена на содержание военных.
Эксперт напомнил, что министр финансов Сергей Марченко говорит о макроэкономическом финансировании, направленном на выплату социальных потребностей. То есть, в этом году Украина должна получить 37,5 млрд. долларов для выплаты социального пакета, отметил Пендзин.
При этом он напомнил, что макроэкономическое финансирование касается исключительно социальных расходов, их нельзя использовать на оборонные нужды.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по прогнозам главы Минфина Марченко, война будет продолжаться и в 2025 году.
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