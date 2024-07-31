Война скоро не завершится: что указывает на такой неутешительный прогноз

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба в эфире "Эспрессо", проанализировал макроэкономическое финансирование и его влияние на социальные расходы Украины.

Война в Украине

В частности, Пендзин отметил, что для обеспечения социального пакета необходимо найти около 35-37 миллиардов долларов. Кроме этого, в бюджетной декларации заложено 2,2 триллиона гривен на безопасность и оборону, что включает нынешние 1,7 триллиона плюс дополнительные пол триллиона. По его мнению, это указывает на то, что война, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, поскольку на безопасность и оборону предусмотрены значительные финансовые расходы, основная часть которых будет направлена на содержание военных.

Эти цифры подтверждают мнение, что наверняка в 2025 году война не закончится, потому что закладываются достаточно большие финансовые расходы на безопасность и оборону. Это означает, что львиная доля этих средств будет направлена на содержание военных. Надо понимать, что война будет продолжаться", – сообщил Пендзин.

Эксперт напомнил, что министр финансов Сергей Марченко говорит о макроэкономическом финансировании, направленном на выплату социальных потребностей. То есть, в этом году Украина должна получить 37,5 млрд. долларов для выплаты социального пакета, отметил Пендзин.

"В 2023 году мы получили 42 млрд долларов. На следующий год пока не просматривается 15 млрд долларов, и непонятно, где их брать. Поэтому в бюджетной декларации заморожены социальные стандарты, о чем наверняка все уже слышали и видели", — отметил. эксперт.

При этом он напомнил, что макроэкономическое финансирование касается исключительно социальных расходов, их нельзя использовать на оборонные нужды.

"Когда мы говорим о пол триллиона, о налогах, то это деньги на безопасность и оборону. Эти деньги нельзя перенять. Если мы позаимствуем, ни копейки на войну использовать не сможем", — резюмировал Пендзин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по прогнозам главы Минфина Марченко, война будет продолжаться и в 2025 году.