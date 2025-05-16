Война РФ против Украины изменилась: Сырский обратился с призывом к союзникам

В ведении войны против Украины путинский режим использует контингент общей численностью до 640 военнослужащих. Москва не планирует останавливать боевые действия, несмотря на различные призывы "дипломатии". Напротив, читается планомерный подход противника, который теперь делает ставку на затяжную войну на истощение. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канал главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком проинформировал о своем выступлении в режиме видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих, во время которого "кратко доложил об оперативной обстановке" на разных направлениях.

По словам Сырского, хотя украинская сторона рассчитывает на "достижение справедливого мира – однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км".

"Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек", — рассказал генерал.

При этом Александр Сырский обратил внимание, что украинские защитники продолжают вести "эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери".

В ходе своего обращения главком отдельно акцентировал внимание на вопросе "индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике".

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