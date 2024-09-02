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Война пришла в Москву и Питер: в ВР не подбирая слов рассказали, зачем бить по этим городам

В Верховной Раде надеются, что ударов по Москве и Питеру будет больше, чтобы их жители реально боялись

сегодня, 09:43
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Ткачик Олеся

Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что воскресное утро 1 сентября не могло не порадовать, ведь Россию атаковали более сотни украинских дронов. По ее словам, особенно порадовали долетевших до Москвы.

Война пришла в Москву и Питер: в ВР не подбирая слов рассказали, зачем бить по этим городам

Виктория Сюмар

"Ибо этим обожренным имперцам безразлично на весь тот Курск и Белгород. Их пропаганда обозвала это "боями в приграничье" и все. А вот Москва – это ключ. И Питер – ключ к сердцу карлика с ностальгией о "родном городе", – отметила нардеп.

Кроме того, она добавила, что имеет мечту, которая касается жителей Москвы и Питера.

"Поэтому мечтаю о москвичах, которые прячутся в метро. О москвичах и питерцах, которые шуруют без лифтов на 20 этаж и сидят без электроэнергии. Это да, по минималу. Потому что заслужили больше", — подчеркнула нардеп.

Также она выразила надежду, что таких дроновых атак на Москву и Питер будет больше, чтобы жители этих городов не только были в шоке от происходящего, но и реально боялись.

"А еще мечтаю об том долбанном разрешении на использование дальнобойного оружия союзников в России. Ну должны же россияне оценить всю мощь своего ПВО? Звуки, пробуждение от того, что в постели подбрасывает, выбиты стекла и всю остальную атрибутику войны, которую они так радостно поддерживают", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Несмотря на это, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.





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Источник: https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0AZDsHtSdURerUspUfjxHbCwkdSCbJ83mMA8Bmvw1UTCuPtjkkMsUe4koDiNjuvF7l
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