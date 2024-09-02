Война пришла в Москву и Питер: в ВР не подбирая слов рассказали, зачем бить по этим городам

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Ткачик Олеся
Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что воскресное утро 1 сентября не могло не порадовать, ведь Россию атаковали более сотни украинских дронов. По ее словам, особенно порадовали долетевших до Москвы.
Виктория Сюмар
Кроме того, она добавила, что имеет мечту, которая касается жителей Москвы и Питера.
Также она выразила надежду, что таких дроновых атак на Москву и Питер будет больше, чтобы жители этих городов не только были в шоке от происходящего, но и реально боялись.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Несмотря на это, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.
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