Война пришла в Москву и Питер: в ВР не подбирая слов рассказали, зачем бить по этим городам

Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что воскресное утро 1 сентября не могло не порадовать, ведь Россию атаковали более сотни украинских дронов. По ее словам, особенно порадовали долетевших до Москвы.

Виктория Сюмар

"Ибо этим обожренным имперцам безразлично на весь тот Курск и Белгород. Их пропаганда обозвала это "боями в приграничье" и все. А вот Москва – это ключ. И Питер – ключ к сердцу карлика с ностальгией о "родном городе", – отметила нардеп.

Кроме того, она добавила, что имеет мечту, которая касается жителей Москвы и Питера.

"Поэтому мечтаю о москвичах, которые прячутся в метро. О москвичах и питерцах, которые шуруют без лифтов на 20 этаж и сидят без электроэнергии. Это да, по минималу. Потому что заслужили больше", — подчеркнула нардеп.

Также она выразила надежду, что таких дроновых атак на Москву и Питер будет больше, чтобы жители этих городов не только были в шоке от происходящего, но и реально боялись.

"А еще мечтаю об том долбанном разрешении на использование дальнобойного оружия союзников в России. Ну должны же россияне оценить всю мощь своего ПВО? Звуки, пробуждение от того, что в постели подбрасывает, выбиты стекла и всю остальную атрибутику войны, которую они так радостно поддерживают", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Несмотря на это, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.





