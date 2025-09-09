Война обостряется: что Украина будет просить у партнеров во время заседания «Рамштайн»

Представители Украины уже находятся в Лондоне, где они примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Глава Минобороны Денис Шмыгаль озвучил ожидания и цели заседания. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль рассказал, что ключевая задача Украины – обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", — цитирует пресс-служба ведомства министра обороны.

Известно, что заседание "Рамштайн" в Лондоне 9 сентября, которое запланировано на 17:15 по киевскому времени, пройдет в онлайн-формате.

Лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Следует отметить, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.

Как известно, после смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.

Читайте также на портале "Комментарии" — на военной онлайн-встрече Рамштайн присутствуют представители 52 стран на уровне министров обороны или их заместителей. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребность в производстве оружия на текущий год.

"Это позволит нам сделать больше FPV-дронов, больше дронов-перехватчиков, чтобы отражать атаки "Шахедов", и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы война продолжалась также на территории России", — сказал он.



