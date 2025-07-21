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Украина сделала заявление на Рамштайне: сколько денег нам нужно до конца года

Началась военная встреча «Рамштайн» — Украина заявила, что ей нужно $6 млрд до конца года

21 июля 2025, 18:03
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Недилько Ксения

На военной онлайн-встрече Рамштайн присутствуют представители 52 стран на уровне министров обороны или их заместителей. Новый министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что стране необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребность в производстве оружия на текущий год.

Украина сделала заявление на Рамштайне: сколько денег нам нужно до конца года

Украина сделала заявление на "Рамштайне": сколько денег нам нужно до конца года

"Это позволит нам сделать больше FPV-дронов, больше дронов-перехватчиков, чтобы отражать атаки "Шахедов", и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы война продолжалась также на территории России", — сказал он.

Самая критическая потребность Украины – системы противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot, сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

В 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 миллиардов – это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Рустем Умеров.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Британия планирует в этом году предоставить Украине 4,5 миллиарда фунтов военной помощи, что является самым высоким уровнем за всю историю. Эта помощь включает 700 миллионов фунтов на артснаряды, ракеты дальнего радиуса действия и оборонительные ракеты. Причем из этой суммы военная поддержка на 150 миллионов уже оказана Украине за последние два месяца, рассказал Хили. Он добавил, что Великобритания также поставила Украине около 50 тысяч беспилотников в этом году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ хочет запускать Украиной до 2000 дронов: в Воздушных силах отреагировали.



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