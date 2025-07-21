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РФ хочет запускать по Украине до 2000 дронов: в Воздушных силах отреагировали

Юрий Игнат советует не помогать российской пропаганде, подогревая ее месседжи о 2000 дронов по Украине в сутки

21 июля 2025, 12:07
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Кравцев Сергей

Воздушные силы ВСУ призывают не делать поспешных выводов, реагируя на информацию об усилении атак России. Такие сообщения в своих целях, в первую очередь, использует российская пропаганда. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ хочет запускать по Украине до 2000 дронов: в Воздушных силах отреагировали

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Я хочу все же призвать экспертов и западных в том числе осторожно оперировать этими цифрами, потому что, если вы видели, сразу российская пропаганда, телеканал "Звезда", достала заготовленное заранее видео", — высказался Юрий Игнат.

Он добавил, что пропагандистский ролик РФ из якобы производства "Шахедов" в Алабуге готовили несколько дней, а затем опубликовали в унисон с комментарием немецкого генерала Кристиана Фройдинга.

По его мнению, таким образом враг пытается давить на украинцев для запугивания. Он призвал комментировать такие вопросы крайне осторожно.

"Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно", — подчеркнул Юрий Игнат.

Отметим, в ходе этого же эфира Юрий Игнат отметил, что ночь на 21 июля стала одной из самых тяжелых для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий.

Спикер отметил, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности, враг вновь прицельно были по столице. Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.




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