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Число погибших и раненых после обстрела РФ увеличилось: Зеленский озвучил цифры

Президент отметил, что в результате обстрела Украины погибли два человека, 15 - получили ранения

21 июля 2025, 11:00
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Кравцев Сергей

В результате массированного обстрела, в ночь на 21 июля, в Украине погибли два человека. По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Число погибших и раненых после обстрела РФ увеличилось: Зеленский озвучил цифры

Ракетный удар. Фото: ГСЧС

Глава государства отметил, в результате обстрела есть повреждения в Киеве и Киевской области; Харьковской области; Ивано-Франковской области.

В частности беспилотные летательные аппараты (БпЛА) сбивались над: Сумской областью; Хмельницкой областью; Кировоградской областью; Николаевской областью; Полтавской областью; Херсонской областью.

Украинский лидер добавил, что из-за массированной атаки в украинской столице горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. В частности, есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области.

По состоянию на сейчас известно о 15 пострадавших, среди которых есть 12-летний мальчик. Также подтверждена гибель двух наших соотечественников.

"Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 21 июля российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в пяти районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых.

Также издание "Комментарии" сообщало – город пережил самый масштабный удар с начала войны: куда ударила Россия на Западе.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15192
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