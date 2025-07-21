Город пережил самый масштабный удар с начала войны: куда ударила РФ на Западе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской громаде были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Взрывы в Ивано-Франковске. Фото: из открытых источников
Городской голова отметил, российские оккупационные войска применили ракеты различного типа, а также ударные беспилотники типа "Шахед".
По словам мэра, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, по меньшей мере в трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.
Отметим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в пяти районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых.
Россияне начали атаковать Киев примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО.
Читайте также на портале "Комментарии" — такого террора еще не было: стало известно, сколько часов РФ атаковала Киевскую область.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп был в шаге от судьбоносного решения по войне: какое оружие собирался передать Киеву.