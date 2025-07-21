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Город пережил самый масштабный удар с начала войны: куда ударила РФ на Западе

В результате атаки на Ивано-Франковск получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры

21 июля 2025, 06:58 comments1496
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Кравцев Сергей

В результате массированной комбинированной атаки России по Ивано-Франковской громаде были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Город пережил самый масштабный удар с начала войны: куда ударила РФ на Западе

Взрывы в Ивано-Франковске. Фото: из открытых источников

Городской голова отметил, российские оккупационные войска применили ракеты различного типа, а также ударные беспилотники типа "Шахед".

"К сожалению, ударов было очень много. Это – самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", – проинформировал Марцинкив.

По словам мэра, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, по меньшей мере в трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.                                                                                    

Отметим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в пяти районах Киева возникли пожары. Предварительно один погибший и двое раненых.

Россияне начали атаковать Киев примерно в 23:00, 20 июля. Уже тогда рядом с Киевом были зафиксированы вражеские дроны и были предупреждения, что может быть слышна работа ПВО.

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Источник: https://www.facebook.com/share/v/16n5Pbbv5W/
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