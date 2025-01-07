Война не зашла в тупик: в США заявили о новой операции ВСУ

Активизация наступления украинских войск в Курской области РФ может свидетельствовать о новом этапе операции Украины на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). При этом американские аналитики отказались давать какие-либо прогнозы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи)", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.

Один российский блогер охарактеризовал недавние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.

"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз", – говорится в сообщении.

В обзоре добавляют, что российские войска попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском выступлении в Курской области 6 января.

Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

Вместе с тем аналитики предполагают, что "украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированного ударного потенциала для поддержки наземных операций".

Однако ISW, как отмечается, не может самостоятельно подтвердить и этих данных.

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