Война не зашла в тупик: в США заявили о новой операции ВСУ

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Кравцев Сергей
Активизация наступления украинских войск в Курской области РФ может свидетельствовать о новом этапе операции Украины на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). При этом американские аналитики отказались давать какие-либо прогнозы.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.
Один российский блогер охарактеризовал недавние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.
В обзоре добавляют, что российские войска попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском выступлении в Курской области 6 января.
Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.
Вместе с тем аналитики предполагают, что "украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированного ударного потенциала для поддержки наземных операций".
Однако ISW, как отмечается, не может самостоятельно подтвердить и этих данных.
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