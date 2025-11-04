logo

Война не для всех чиновников: озвучено громкое заявление о мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Война не для всех чиновников: озвучено громкое заявление о мобилизации

Глава Совета резервистов Тимочко разъяснил, почему больше мобилизуют из аграрных и рабочих сфер.

4 ноября 2025, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

В обществе Украины, где примерно 40-50% населения работает в аграрных или рабочих сферах, очевидно, что именно из этих групп будет больше мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко в эфире программы День.LIVE.

Война не для всех чиновников: озвучено громкое заявление о мобилизации

Фото: из открытых источников

Эксперт признал, что среди граждан есть чувство неравенства в процессе мобилизации, однако это не означает, что критерии отбора основываются на материальном положении лиц.

По словам Тимочка, важным аспектом является обеспечение должной коммуникации в армии.

"Необходимо вести диалог и обеспечить разъяснения, потому что армия — это прежде всего разные люди с разными взглядами, предпочтениями и жизненными ориентациями", — подчеркнул он.

Что касается общественного убеждения, все госслужащие должны быть мобилизованы, то, по словам эксперта, из 160 тысяч работников государственных органов 120 тысяч — женщины, а среди 40 тысяч мужчин те, кто не подходит по возрасту.

"Из этого количества только 20 тысяч мужчин остаются пригодными для службы, из которых 5-6 тысяч уже мобилизовано. Таким образом, лишь около 25% госслужащих, подходящих по физическим и возрастным критериям, были призваны", — пояснил Тимочко.

Недавно вступил в силу закон, разрешающий мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, какие специальности планируется призвать к мобилизации в этой возрастной категории.

Как уже писали "Комментарии", на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские контратаки на соседних участках фронта осложняют враждебные попытки оцепить Покровск и Мирноград с севера и северо-востока.



