Война может прекратиться в любой момент: перед каким выбором оказался Путин

Если российско-украинская война не прекратится в ближайшее время, России придется принимать решения, которые либо разрушат экономику, либо исключат возможность продолжения войны. Но решений нет. И это – следствие той самой неопределенности, исходящей от президента США Дональда Трампа. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что Москва уже готовилась праздновать "победу над Украиной", мечтала о возвращении западного бизнеса, снятии санкций и совместной с Вашингтоном борьбе против "еврофашизма", но трамповская неопределенность ломает эти планы. Владимир Путин оказался перед выбором: либо прекращать войну, объявив себя победителем, либо продолжать блефовать, рискуя, что все увидят, что на руках у него ничего нет.

"Завершится ли война быстро – сказать трудно, но если так произойдет, то не в последнюю очередь благодаря политическому туману, который сегодня с таким азартом продуцирует новая администрация Белого дома", – прокомментировал политик.

По его словам, парадокс в том, что самым большим фактором, который сегодня влияет на возможность мира, стала неопределенность. Именно она заставляет Кремль либо играть ва-банк, либо сворачивать агрессию, сохраняя лицо.

Николай Княжицкий напомнил, что еще в начале года перспективы завершения войны до конца 2025-го казались нулевыми, а теперь война может прекратиться в любой момент – не благодаря усилиям дипломатии, а из-за экономического давления, логистики и стратегической растерянности самого Кремля.

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