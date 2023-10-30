Война могла закончиться в 2022 году: военный рассказал, почему этого не произошло

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Лиля Воробьева
Если бы страны Запада не тянули время и быстрее снабжали Украину столь необходимым вооружением, войну можно было закончить еще в прошлом году. Об этом высказался бывший украинский военный, а теперь политический эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" (2014) Евгений Дикий в интервью ТСН.
Война в Украине могла закончиться в 2022 году (фото из открытых источников)
"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год. И неизвестно, сколько это продлится", — сказал военный аналитик, отвечая на вопросы журналистов.
Евгений Дикий утверждает, что теперь на Западе перестают интересоваться ходом войной в Украине, потому что это естественно.
"Усталость есть, но есть определенная часть западного политикума, который понимает последствия того, что произойдет, если выиграет Россия", — подытожил эксперт.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, как изменились отношения Зеленского с союзниками . В последние месяцы отношения президента Зеленского со многими союзниками ухудшились из-за вопроса коррупции в Украине. В материале говорится, что накануне визита Зеленского в США Белый дом подготовил для списка антикоррупционных реформ для украинцев, направленных на самую верхушку власти в стране. Также советники президента Зеленского рассказали, что "это не было предложения, это были условия".
Также "Комментарии" писали о том, что партнеры теряют интерес к Украине. Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров после 20 месяцев войны с Россией, которые понемногу теряют интерес, особенно на фоне новых вызовов. Зеленский рассказал журналистам, что ощущает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это отражается на объемах международной поддержки Украины.
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morrison
сегодня, 21:56
а так би вже шо, "крємль наш" був би?:) а як "союзники" попереджали про вторгнення, а ви не реагували – хто в цьому винен?! Бляць, та кожна розумово здорова людина усвідомлювала з 91го року, що до цього треба було готуватися – будувати державу, а не власні хібари на теплих островах, тримати армію, мати ситий та задоволений народ... та шо вам говорити, мразі. А тепер не видно кінця?! Видно! Але знову ж таки – тим у кого в головах мізки. Перегляньте фільм Бункер Олівера Хіршбігеля – там якраз про кінець.