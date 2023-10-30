Война могла закончиться в 2022 году: военный рассказал, почему этого не произошло

Если бы страны Запада не тянули время и быстрее снабжали Украину столь необходимым вооружением, войну можно было закончить еще в прошлом году. Об этом высказался бывший украинский военный, а теперь политический эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" (2014) Евгений Дикий в интервью ТСН.

Война в Украине могла закончиться в 2022 году (фото из открытых источников)

"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год. И неизвестно, сколько это продлится", — сказал военный аналитик, отвечая на вопросы журналистов.

Евгений Дикий утверждает, что теперь на Западе перестают интересоваться ходом войной в Украине, потому что это естественно.

"Усталость есть, но есть определенная часть западного политикума, который понимает последствия того, что произойдет, если выиграет Россия", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как изменились отношения Зеленского с союзниками . В последние месяцы отношения президента Зеленского со многими союзниками ухудшились из-за вопроса коррупции в Украине. В материале говорится, что накануне визита Зеленского в США Белый дом подготовил для списка антикоррупционных реформ для украинцев, направленных на самую верхушку власти в стране. Также советники президента Зеленского рассказали, что "это не было предложения, это были условия".

Также "Комментарии" писали о том, что партнеры теряют интерес к Украине. Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров после 20 месяцев войны с Россией, которые понемногу теряют интерес, особенно на фоне новых вызовов. Зеленский рассказал журналистам, что ощущает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это отражается на объемах международной поддержки Украины.