Бразилия продолжит оставаться нейтральной в войне между Украиной и Россией. Участники войны, призывающие сейчас к диалогу с Бразилией, должны были сделать это до начала боевых действий. Тогда бы ситуация была диаметрально противоположной. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает "Correio Braziliense".

Бразилия. Фото: из открытых источников

"Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны", — подчеркнул глава государства.

Лула да Силва добавил, что Бразилия уже осудила российское вторжение, однако настаивает на мирном разрешении конфликта, стремясь избежать участия в военных действиях.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. По словам Зеленского, эта инициатива Китая и Бразилии деструктивна, создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.

Владимир Зеленский во время интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал бразильско-китайский мирный план окончания войны в Украине. По словам президента, Китай и Бразилия должны показать, что они сильные страны, а не становиться на сторону России.

"Китайско-бразильское предложение – это также деструктив, это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне: "Почему вы решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине? Что это за взор? Посредине чего? Мы не воюем посредине, мы не воюем на границе, мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян, показать, что вы сильные страны", — сказал Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Бразилии отреагировали на критику Владимира Зеленского и сказали, что может потерять Украину.



