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Война громко придет в РФ: в Раде намекнули на "решающих неделях"

Обстоятельства поменялись и Байден все же может решиться дать добро на удары ВСУ вглубь РФ, считает нардеп Егор Чернев

сегодня, 14:42
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Кравцев Сергей

В преддверии своего ухода Администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель должны стать в этом плане решающими. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал нардеп, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВР Егор Чернев.

Война громко придет в РФ: в Раде намекнули на "решающих неделях"

Удары по России. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что условным предохранителем по "резким" политическим шагам были выборы в США.

"Сейчас выборы прошли, я не исключаю того, что будет смена позиции в кабинете администрации Байдена. Тем более, что нечего ему уже чего терять. У него осталось два месяца передачи власти", — сказал Чернев.

Однако нардеп уточнил, что передача власти в США проходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно. Поскольку представители администрации Дональда Трампа уже заходят, могут быть определенные ограничения в принятии решений.

"Хотя, чем ближе к инаугурации, тем ограничений будет больше. Но пока свобода действий точно есть в кабинете Байдена. Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими, показательными как будет действовать администрация Байдена. Ну, и в принципе будут понятны позиции Трампа по вопросам Украины, в том числе", — отметил нардеп.

Чернев добавил, что отношение Дональда Трампа можно будет увидеть по заявлениям, предложениям, публичным выступлениям, пока новоизбранный президент США не вступил в должность.

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Также издание "Комментарии" сообщало – разведка США предупредила, что произойдет в случае получения Киевом разрешения на удары по РФ.




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