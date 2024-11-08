Война громко придет в РФ: в Раде намекнули на "решающих неделях"

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Кравцев Сергей
В преддверии своего ухода Администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель должны стать в этом плане решающими. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал нардеп, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВР Егор Чернев.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Парламентарий отметил, что условным предохранителем по "резким" политическим шагам были выборы в США.
Однако нардеп уточнил, что передача власти в США проходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно. Поскольку представители администрации Дональда Трампа уже заходят, могут быть определенные ограничения в принятии решений.
Чернев добавил, что отношение Дональда Трампа можно будет увидеть по заявлениям, предложениям, публичным выступлениям, пока новоизбранный президент США не вступил в должность.
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