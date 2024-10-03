Почему США не дают разрешение на удары по РФ: военный разложил все по полочкам

Военный Александр Карпьюк отметил, что понимает, почему Соединенные Штаты пока не дают Украине разрешение бить по России американским оружием.

Удары по РФ

По его словам, удары вглубь – это автоматически начнется поднятие ставок.

"Потому что будет очередной мальчик в трусиках расстрелян АТАКМСом на детской площадке, вы только не смотрите на ракету от ЗРК Тор валяющийся возле", – говорит военный.

По его словам, сразу россияне начнут обвинять страны НАТО и Соединенные Штаты, которые дали такое разрешение и "убили ребенка". Как следствие, в РФ снова выведут ядерный шантаж на новый уровень.

"Ну, то есть позиция демократов очевидна, они не хотят давать козырь трампистам, лидер которых бегает и плачет, что все нарешает за сутки, это все администрация Байдена раздувает войну. Типа, у вас есть два пути, подождать выборов, или подыграть нашему оппоненту, и тогда военной помощи будет...а вообще не будет, х*ли. Выбирайте, здесь как бы ситуация с двумя стульями", – говорит военный.

При этом он не понимает, почему некоторые украинцы выбирают позицию Трампа, ведь он вообще может прекратить любую помощь Украине. При этом он напомнил, как зимой этого года Трамп "деескалировал оружейный конфликт" в Украине. Очевидно, военный подразумевает эпопею с выделением военной помощи Украине, когда республиканцы блокировали этот вопрос в Конгрессе. Именно из-за таких действий Силы обороны имели острую нехватку боеприпасов и потеряли Авдеевку.

"Последствия этого в Донецкой области, когда мы остались с фпвишками против артиллерии, а нашу энергетику доразвалили, потому что у нас не хватало ракет ЗРК? Что там Трамп, против "бессмысленной бойни", деэскалировал, вам понравилось?", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп будет склонять Украину к миру с РФ.



