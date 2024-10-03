Почему США не дают разрешение на удары по РФ: военный разложил все по полочкам

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Ткачик Олеся
Военный Александр Карпьюк отметил, что понимает, почему Соединенные Штаты пока не дают Украине разрешение бить по России американским оружием.
Удары по РФ
По его словам, удары вглубь – это автоматически начнется поднятие ставок.
По его словам, сразу россияне начнут обвинять страны НАТО и Соединенные Штаты, которые дали такое разрешение и "убили ребенка". Как следствие, в РФ снова выведут ядерный шантаж на новый уровень.
При этом он не понимает, почему некоторые украинцы выбирают позицию Трампа, ведь он вообще может прекратить любую помощь Украине. При этом он напомнил, как зимой этого года Трамп "деескалировал оружейный конфликт" в Украине. Очевидно, военный подразумевает эпопею с выделением военной помощи Украине, когда республиканцы блокировали этот вопрос в Конгрессе. Именно из-за таких действий Силы обороны имели острую нехватку боеприпасов и потеряли Авдеевку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп будет склонять Украину к миру с РФ.
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