Война движется в направлении патовой ситуации: какой месяц станет судьбоносным

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Кравцев Сергей
Жестокие бои на фронте не стихают. Однако ни одна из сторон не может добиться стратегического успеха в войне. О чем говорит такая ситуация? Когда может разрешиться судьба войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что нынешняя ситуация на войне выглядит как патовая, являющаяся основой для проведения мирных переговоров.
По словам военного эксперта, было отмечено, что на следующей мировой конференции могут появиться представители РФ.
Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона заявил, что война может завершиться тогда, когда Путин будет нести столь непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться.
На вопрос о том, ожидается ли в России механизированный кризис из-за потерь тяжелой бронированной техники, эксперт ответил так: "С одной стороны мы видим достаточно масштабные цифры, обнародованные украинским Генштабом. С другой стороны, мы видим, что эти объемы, подтверждаемые осинтерами (специалистами по разведке на основе открытых источников – Ред.), значительно меньше. Хотя снова-таки. С учетом того, что наши артиллеристы искусны, они свою работу знают прекрасно, я думаю, что на самом деле потери врага очень масштабны".
В итоге Селезнев обратил внимание, что в последнее время врагом все чаще используются именно "мясные штурмы". То есть с помощью личного состава без поддержки техники. Все это говорит о том, что у россиян огромные потери автомобильной техники. Путинская армия несет потери, но даже при таких темпах ресурсов у врага может хватить до начала 2026 года. А это почти 2 года войны. Поэтому масштабирование вражеских потерь должно возрастать.
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