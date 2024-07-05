Война движется в направлении патовой ситуации: какой месяц станет судьбоносным

Жестокие бои на фронте не стихают. Однако ни одна из сторон не может добиться стратегического успеха в войне. О чем говорит такая ситуация? Когда может разрешиться судьба войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Путина на переговорах не будет

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что нынешняя ситуация на войне выглядит как патовая, являющаяся основой для проведения мирных переговоров.

"Фундаментально, мы двигаемся в направлении патовой ситуации. То есть постепенно мы достигаем состояния, когда ни одна сторона не может получить преимущества длительный период времени. Это похоже на ситуацию в 1916-1917 годах во время Первой мировой войны. Согласно классической теории, патовая ситуация есть основой для проведения мирных переговоров", — заметил Ступак.

По словам военного эксперта, было отмечено, что на следующей мировой конференции могут появиться представители РФ.

"Понятно, что Путина там не будет. Но могут быть такие лица, как Мединский, Патрушев или другие делегаты от РФ. Это будет первый шаг, чтобы начинать завершать эту войну. Потому что россияне устали, их экономика страдает. Мы видели гипотетический план мирных". переговоров или мирных предложений, которые объявил Дмитрий Гордон. К этому можно относиться по-разному, но это выглядит достаточно правдоподобно", – добавил Ступак.

Война четко обозначится по поводу своих временных показателей в ноябре этого года

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона заявил, что война может завершиться тогда, когда Путин будет нести столь непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться.

"Я думаю, что война четко обозначится относительно своих временных показателей в ноябре этого года, когда завершится избирательная гонка в США и станет понятно, кто будет следующим хозяином Овального кабинета", — отметил эксперт.

На вопрос о том, ожидается ли в России механизированный кризис из-за потерь тяжелой бронированной техники, эксперт ответил так: "С одной стороны мы видим достаточно масштабные цифры, обнародованные украинским Генштабом. С другой стороны, мы видим, что эти объемы, подтверждаемые осинтерами (специалистами по разведке на основе открытых источников – Ред.), значительно меньше. Хотя снова-таки. С учетом того, что наши артиллеристы искусны, они свою работу знают прекрасно, я думаю, что на самом деле потери врага очень масштабны".

В итоге Селезнев обратил внимание, что в последнее время врагом все чаще используются именно "мясные штурмы". То есть с помощью личного состава без поддержки техники. Все это говорит о том, что у россиян огромные потери автомобильной техники. Путинская армия несет потери, но даже при таких темпах ресурсов у врага может хватить до начала 2026 года. А это почти 2 года войны. Поэтому масштабирование вражеских потерь должно возрастать.

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