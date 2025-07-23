Вояки РФ провалил задачи Путина: куда теперь бросают все силы

Под фон разговоров о третьем раунде переговоров в Турции Россия продолжает свое наступление. Какие главные цели наступления РФ просматриваются на сейчас? Что стоит за заявлениями РФ о каком-то большом продвижении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Покровск остается ключевой целью россиян

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телеканала "FREEДОМ", что противник бросил все силы, ради продвижения под Покровском. Бои идут круглосуточно. Цель врага – окружение и контроль. Самые горячие направления на фронте сегодня – Покровское и Новопавловское. Кроме того, противник пытается дотянуться до Днепропетровщины и рассеять защиту Сил обороны Украины.

“Противник поставил себе задачу продвинуться настолько, чтобы окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию и применить так называемый Авдеевский вариант. А именно – уничтожить оборону или максимально ослабить ее нанесением артиллерийских и авиационных ударов по группировке войск, которые обороняются там. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем такие отчаянные попытки противника пробраться в обход Покровска уже с севера для того, чтобы создать карман, который позволил бы сосредоточить огневую мощь именно на этом направлении”, — пояснил спикер.

Новопавловское направление является не менее важным для РФ, отметил военный эксперт. Ведь, в первую очередь, оно открывает дорогу на Днепропетровскую область, а это уже транзит к Запорожской области.

Эксперт отметил, противник на этом направлении пытается как можно дальше зайти на территорию Донецкой и Днепропетровской области. Но до Днепропетровской пока не доходит. Его цель – взять под контроль трассу Курахово-Покровск, чтобы иметь возможность развивать дальнейшее наступление на этом направлении. С этим в целом и связано то, что мы наблюдаем прямо сейчас, когда противник отчаянно сосредотачивает свои усилия именно на этих двух участках фронта.

Сергей Грабский говорит, что тем временем на Сумском направлении у РФ нет ни количественного, ни качественного перевеса, который позволил бы ему проводить масштабные наступательные действия.

ВСУ нужно продолжать давить на любые логистические пути россиян

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что российским оккупантам не удалось достичь тех целей, которые они ставили на летнюю наступательную кампанию.

"Там происходят для них движения истерические. Потому что разговоры о каком-то большом продвижении – это не более, чем разговоры. У них продвижение идет хуже, чем в прошлом году. Оно есть, но оно несущественное. И цели, которые они ставили – не достигнуты. И, скорее всего, достигнуты не будут", — сказал Гетьман.

Он отметил, что одной из причин такого результата россиян могут быть удары Сил обороны по логистическим возможностям РФ, а также их производству оружия.

Подытоживая Алексей Гетьман отметил, что ВСУ нужно продолжать давить на любые логистические пути россиян. Это ухудшает возможности армии РФ на линии фронта. Прицельными ударами ВСУ надо уничтожать именно производителей российского оружия и логистические возможности перевозки чего-либо на линию фронта.

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