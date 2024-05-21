Восточный фронт в опасности из-за нового командующего: почему эксперты бьют тревогу

Командующим ОСУВ "Хортица" назначен генерал Юрий Содоль. При этом, как отметил волонтер Сергей Стерненко, "Хортица" – это весь восточный фронт — от севера Харьковщины до Угледара.

Юрий Содоль

"И это назначение – кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить",

– заявил Стерненко.

По его словам, ранее Содоль командовал морской пехотой и якобы ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова.

"В сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто "стачивал" — от трагедии с 37 бригадой морской пехоты до отправки на левый берег морпехов без какого-либо обеспечения и защиты",

– написал Стерненко в Фейсбуке.

По его словам, очень странно видеть декларирование государством ценности человеческой жизни и назначать на столь высокую должность того, кто относится к личному составу в худших традициях Жукова.

При этом Стерненко добавил, что у Содоля все было отлично как при предыдущем главкоме, так и при новом, что только подчеркивает системность проблемы.

"Если мы ценим жизнь солдата, хотим меняться к лучшему и побеждать, эту системную проблему следует решить. Чтобы проблему решить, нужно как минимум очертить ее. И здесь авангардом должны быть сами военные, прежде всего уровня комбатов и комбригов",

– добавил волонтер.

Кстати, о том, что Содоль является якобы преступником, заявила также и нардеп Марьяна Безуглая.

"Новый руководитель фронтом генерал Содоль – преступник. Сырский позволил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля. Галушкин завалил оборону Харьковщины. Добилась его замены. Теперь здесь Драпатый. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретиного на Покровск и не наказан",

– заявила в Фейсбуке нардеп.

По ее словам, ни один генерал не наказан ни при Валерии Залужном, ни при Александре Сырском, ничего не поменялось.

"Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский – часть процесса. Он не может выйти за рамки",

– добавила нардеп.

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