Восточный фронт в опасности из-за нового командующего: почему эксперты бьют тревогу

Командующим ОСУВ "Хортица" назначен генерал Юрий Содоль. При этом, как отметил волонтер Сергей Стерненко, "Хортица" – это весь восточный фронт — от севера Харьковщины до Угледара.
Юрий Содоль
"И это назначение – кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить",
– заявил Стерненко.
По его словам, ранее Содоль командовал морской пехотой и якобы ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова.
"В сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто "стачивал" — от трагедии с 37 бригадой морской пехоты до отправки на левый берег морпехов без какого-либо обеспечения и защиты",
– написал Стерненко в Фейсбуке.
По его словам, очень странно видеть декларирование государством ценности человеческой жизни и назначать на столь высокую должность того, кто относится к личному составу в худших традициях Жукова.
При этом Стерненко добавил, что у Содоля все было отлично как при предыдущем главкоме, так и при новом, что только подчеркивает системность проблемы.
"Если мы ценим жизнь солдата, хотим меняться к лучшему и побеждать, эту системную проблему следует решить. Чтобы проблему решить, нужно как минимум очертить ее. И здесь авангардом должны быть сами военные, прежде всего уровня комбатов и комбригов",
– добавил волонтер.
Кстати, о том, что Содоль является якобы преступником, заявила также и нардеп Марьяна Безуглая.
"Новый руководитель фронтом генерал Содоль – преступник. Сырский позволил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля. Галушкин завалил оборону Харьковщины. Добилась его замены. Теперь здесь Драпатый. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретиного на Покровск и не наказан",
– заявила в Фейсбуке нардеп.
По ее словам, ни один генерал не наказан ни при Валерии Залужном, ни при Александре Сырском, ничего не поменялось.
"Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский – часть процесса. Он не может выйти за рамки",
– добавила нардеп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о неудачном штурме маяка, который закончился гибелью бойцов.
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Ігор
сегодня, 12:59
Україна керує чужі яким байдуже до українців. А де в цей час орда духовних комісарів. Ця пільгова секта 34 роки так впроваджувала духовність що занурила Україну в тотальну корупцію брехню і свавілля. Тепер попи-комісари прийшли на хлібні посади в ЗСУ. Їм так сподобалось у комфортного корита, що їхні очі перестали бачити як від кошерного свавілля гине нація. Раніше мерзотникам очі закривали срібняками зараз банківськими виписками. Ще й на відспівовані заробляють. Як казав сучасний Геббельс: дайте мені брехломарафон і я всю націю перетворю на огидних продажних.