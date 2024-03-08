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Как штурмовать посадку на пикапах. Стало известно, почему провалилась операция ССО

Неудачный штурм маяка подразделением 73 центра ССО на острове Тендра 29 февраля имел несколько причин, об этом в Фейсбуке заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, изначально план штурма был очень рискованным

сегодня, 15:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Юрий Бутусов, на самом деле план штурма содержал серьезные риски. По его словам, бойцы должны были идти в лобовую атаку на опорный пункт. Расчет был на внезапность таких действий и быстроту применения штурмовых групп, которые ко всему прочему еще и выдвигались на небронированных катерах.

Как штурмовать посадку на пикапах. Стало известно, почему провалилась операция ССО

Юрий Бутусов

"Это примерно как штурмовать посадку на пикапах. Вместо маневра огнем приоритет был отдан маневру ногами", -
подчеркнул Бутусов.

Кроме того, по его информации, проблемы с управлением не позволили реализовать преимущество в разведке и огневой поддержке. Хотя, добавил журналист, следует признать, что преимущество в средствах разведки и огневой поддержки было создано значительное.

Еще одной причиной провала, говорит Бутусов, стали проблемы организации связи. По его информации, они не были обнаружены на этапе подготовки. Кроме того, при планировании операции были недооценены возможности дронов и возможность врага организовать сопротивление.

Как следствие, говорит Бутусов, 11 военнослужащих погибли, 2 пропали без вести, 1 в плену. Вместе с тем враг потерял только двух военных.

Бутусов говорит, что обнародовал данные о причинах провала, чтобы в будущем не были допущены аналогичные ошибки, ведущие к трагическим событиям.

При этом журналист напомнил, что подобная трагическая ситуация произошла 7 мая 2022 года, когда там проводили штурмовую операцию бойцы ГУР Минобороны.

"Политизация и героизация того неудачного рейда и отсутствие должного анализа в военном руководстве приводит к повторению тех же ошибок",
– подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 28 февраля погибла группа бойцов 73-го центра ССО при попытке закрепиться на Тендровской Косе в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02N5NxFuWHkfQMVnhUwDhH9udBDG3rXCv8Q3sR3VhbyEjFkZzELg2WySEQnu4eaCZwl
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