Воспользуется ли Россия нерешительностью европейцев: ответ офицера ВСУ

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Марьян Ощановский
Западные партнеры не должны бояться передачи ВСУ некоторых видов вооружения, которые они до сих пор не передали. Вместо этого они должны бояться неспособности Украины противостоять агрессору. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".
РФ видит неготовность Европы к войне. Фото из открытых источников
Максим Жорин отметил, что сейчас российские ракеты иногда случайно залетают на территорию некоторых европейских государств, тогда как вскоре могут залетать туда целенаправленно, как это происходит с украинскими городами.
Майор ВСУ добавил, что бояться применения РФ ядерного оружия уже не стоит, поскольку уровень напряжения в мире настолько высок, что удар ядерным оружием – не самое плохое, что может произойти с цивилизацией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.
"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.
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