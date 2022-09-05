Восьмой пакет санкций на подходе: могут ли новые санкции остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, среди прочего, обсудил 8 пакет антироссийских санкций, среди которых – визовые ограничения для россиян, ограничения по нефти и газу. Аналогичные темы пробивал украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Politico. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с новыми санкциями.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Рассчитывать на то, что именно санкции станут основой для нашей победы – не просто бессмысленно, а глупо и контрпродуктивно

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что на данный момент обговариваемый 8-й пакет санкций является самым непрозрачным из всех.

"До сих пор нет не то что точного их перечня, а даже базовых норм, кроме неких "визовых ограничений" и "ограничений по нефти и газа". Так что само по себе обсуждение их между президентом Украины и главой ЕК — это хороший знак, говорящий о том, что с нами согласовывается перечень санкционных позиций, – отмечает эксперт. – Но на этом и всё".

Радоваться пока особо нечему, считает Юрий Гаврилечко. Кроме того, напоминает он, санкции – это игра в долгую. Быстрого эффекта от них нет и быть не может.

"Рассчитывать на то, что именно санкции станут основой для нашей победы – не просто бессмысленно, а глупо и контрпродуктивно, – уверен эксперт. – Да, 8-й пакет еще намного ослабит РФ. Но страна-агрессор пока имеет возможность продавать на внешних рынках нефть и газ и получать за них по $1,5-2 млрд в день... И пока это так, говорить о серьезном экономическом ослаблении России в ближайшей перспективе не имеет смысла".

По мнению Юрия Гаврилечко, Украине срочно надо ставить перед ЕС и США вопрос о передаче нам заблокированных в их банках денег Центробанка РФ. Получение Украиной $400-500 млрд, которые можно было бы потратить на закупку вооружений, амуниции, топлива, продуктов питания и т.д. стало бы намного более существенным вкладом ЕС в победу Украины над Россией, чем любые новые санкции, констатирует эксперт.

Санкции нужны, но они не останавливают агрессора

Политолог Дмитрий Воронков уверен, что визовые ограничения – это не те меры, которых боится Россия. Скорее – неудобство.

"Санкции по российским газу и нефти – это да, дело более, чем нужное. Но, как мы видим, в ЕС нет единства по этому вопросу. Есть Германия, Венгрия, которые не приветствуют газовую изоляцию. Больше того, Газпром сжигает ежедневно огромное количество газа. Это показатель того, что РФ не настроена договариваться, а скорее только готова усиливать шантаж", – подчеркивает политолог.

То есть, констатирует он, санкции нужны, но они не останавливают агрессора. А направлены лишь на то, чтобы российская экономика выдохлась. Для чего нужно много времени.

"На то в Кремле, наверное, и делают ставку, – отмечает Дмитрий Воронков. – Надеются, что до внутрироссийского кризиса закончат войну в свою пользу. Иного варианта там, похоже, даже не рассматривают. И наша задача, чтобы все кремлевские надежды пошли прахом".

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