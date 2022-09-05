Восьмой пакет санкций на подходе: могут ли новые санкции остановить Путина

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, среди прочего, обсудил 8 пакет антироссийских санкций, среди которых – визовые ограничения для россиян, ограничения по нефти и газу. Аналогичные темы пробивал украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Politico. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с новыми санкциями.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что на данный момент обговариваемый 8-й пакет санкций является самым непрозрачным из всех.
Радоваться пока особо нечему, считает Юрий Гаврилечко. Кроме того, напоминает он, санкции – это игра в долгую. Быстрого эффекта от них нет и быть не может.
По мнению Юрия Гаврилечко, Украине срочно надо ставить перед ЕС и США вопрос о передаче нам заблокированных в их банках денег Центробанка РФ. Получение Украиной $400-500 млрд, которые можно было бы потратить на закупку вооружений, амуниции, топлива, продуктов питания и т.д. стало бы намного более существенным вкладом ЕС в победу Украины над Россией, чем любые новые санкции, констатирует эксперт.
Политолог Дмитрий Воронков уверен, что визовые ограничения – это не те меры, которых боится Россия. Скорее – неудобство.
То есть, констатирует он, санкции нужны, но они не останавливают агрессора. А направлены лишь на то, чтобы российская экономика выдохлась. Для чего нужно много времени.
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