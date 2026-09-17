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"Вопрос вопросов": раскрыт циничный план Трампа, который спасет Путина от жестких санкций

Политолог Виктор Бобиренко объяснил, как новые санкционные полномочия США могут ударить по нефтяным доходам России и почему ключевое решение будет оставаться за Дональдом Трампом

17 сентября 2026, 12:40
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Клименко Елена








Новый санкционный законопроект США может создать серьезные проблемы для российской экономики, однако его реальное влияние будет зависеть от того, насколько жестко президент Дональд Трамп воспользуется полученными полномочиями. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

"Вопрос вопросов": раскрыт циничный план Трампа, который спасет Путина от жестких санкций

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из самых болезненных механизмов документа может стать возможность введения тарифов до 100% против государств, в значительных объемах продолжающих покупать российские нефть и газ. Прежде всего, речь идет о Китае и Индии.

Бобиренко считает, что особенно ощутимо такое давление может оказаться для Индии, которая закупает российскую нефть, перерабатывает ее и продает нефтепродукты на внешних рынках. С Китаем, по его мнению, ситуация будет более сложной.

"Я думаю, что закон и приняли теперь как козырь Трампа против Китая, потому что он сейчас говорит: "А я могу ввести 100% тарифы, а могу и не ввести", — отметил политолог.

Поэтому Бобиренко предполагает, что санкционные полномочия могут стать предметом переговоров Вашингтона с Пекином. По его оценке, Трамп может использовать угрозу пошлин для получения уступок от Китая в других вопросах.  

Еще одним ударом по российским доходам могут стать санкции против судов и компаний, помогающих Москве экспортировать нефть. Попадание в американские санкционные списки способно усложнить для таких структур доступ к долларовым операциям, страхованию и международной логистике.  

"Если кто-то и будет теперь работать с Россией, то будут они ставить двойной тариф, тройной, пятикратный тариф", — прогнозирует Бобиренко.

В то же время эксперт отмечает, что сам факт принятия документа еще не гарантирует максимального санкционного давления, поскольку многое будет зависеть от решений Белого дома.

"Все это при условии, что Трамп захочет. А захочет ли Трамп? И тут вопрос вопросов", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что после выборов в Госдуму Россия может начать новую волну мобилизации, однако Кремль, вероятно, будет избегать формулировки "общая мобилизация". Одновременно могут быть введены ограничения на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P5qMB6KEsTM
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