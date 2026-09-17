"Питання питань": розкрито цинічний план Трампа, який врятує Путіна від жорстких санкцій



















Новий санкційний законопроєкт США може створити серйозні проблеми для російської економіки, однак його реальний вплив залежатиме від того, наскільки жорстко президент Дональд Трамп скористається отриманими повноваженнями. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

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За його словами, одним із найболючіших механізмів документа може стати можливість запровадження тарифів до 100% проти держав, які у значних обсягах продовжують купувати російські нафту та газ. Передусім ідеться про Китай та Індію.

Бобиренко вважає, що особливо відчутним такий тиск може виявитися для Індії, яка закуповує російську нафту, переробляє її та продає нафтопродукти на зовнішніх ринках. Із Китаєм, на його думку, ситуація буде складнішою.

"Я думаю, що закон і прийняли тепер як козир Трампа проти Китаю, тому що він тепер каже: "А я можу ввести 100% тарифи, а можу і не ввести"", — зазначив політолог.

Саме тому Бобиренко припускає, що санкційні повноваження можуть стати предметом переговорів Вашингтону з Пекіном. Трамп, за його оцінкою, може використовувати загрозу мит для отримання поступок від Китаю в інших питаннях.

Ще одним ударом по російських доходах можуть стати санкції проти суден і компаній, які допомагають Москві експортувати нафту. Потрапляння до американських санкційних списків здатне ускладнити для таких структур доступ до доларових операцій, страхування та міжнародної логістики.

"Якщо хтось і буде тепер працювати з Росією, то будуть вони ставити подвійний тариф, потрійний, п'ятикратний тариф", — прогнозує Бобиренко.

Водночас експерт наголошує: сам факт ухвалення документа ще не гарантує максимального санкційного тиску, оскільки багато залежатиме від рішень Білого дому.

"Все це за умови, що Трамп захоче. А чи захоче Трамп? І отут питання питань", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що після виборів до Держдуми Росія може розпочати нову хвилю мобілізації, однак Кремль, імовірно, уникатиме формулювання "загальна мобілізація". Одночасно можуть бути запроваджені обмеження на виїзд із країни для чоловіків призовного віку. Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.