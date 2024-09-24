Вопрос границ второстепенен: какой мир для Украины хотят подготовить на Западе

В США и Европе по-прежнему живут страхи Третьей мировой, хаоса в России или подпадание РФ под полную зависимость от Китая, считает политолог Юрий Богданов. Также, добавляет он, существует нежелание, чтобы российские ресурсы исчезли с рынка, поскольку считается, что исчезновение с рынка российских нефти, металлов или удобрений будет представлять глобальную проблему. И это, говорит Богданов, правда. Поэтому, по его словам, и живет концепция "не-поражения" России.

Переговоры Украины и РФ

"С другой стороны, в США и Европе не хотят поражения Украины. Если уточнять параметры "не-поражения", то они выглядят примерно так: Украина не должна исчезнуть, потерять большинство своей территории, превратиться в сателлита России. То есть "не-поражение" Украины — это ее существование как независимого и дееспособного государства, но вопрос границ или альянсов — второстепенный", — отметил Богданов.

По его мнению, в итоге этой войны вообще может не быть победителей, как после Первой мировой, когда все привлеченные совсем скоро оказались в состоянии глубокого социального, экономического и политического кризиса.

Соответственно, при таких формах мышления тема необходимости договориться о мире идет постоянно.

Владимир Путин этой стратегической неопределенностью пользуется как умеет. Его задача – пережить нашу способность воевать. Даже если политика в перспективе нескольких лет ведет Россию к катастрофе (а она ведет). Даже если она поступила так, что за 2,5 года Россия практически уничтожила весь накопленный запас прочности СССР (а она уничтожила). Он надеется пережить нас. Мы должны этого не допустить. Или дождавшись, как он упадет. Или выпрыгнув в переговоры по лучшей конъюнктуре", — говорит Богданов.

При этом он добавил, что Украине важно формировать свою позицию по переговорам. Эксперт считает, что логика "дайте нам оружие, чтобы мы могли вести переговоры на адекватных условиях" – адекватна. То есть, Украина не отказывается от переговоров, но хочет получить возможность быть к ним готовыми. То же, говорит политолог, касается и требования давления на экономику РФ.

Поддержка проукраинской коалиции (в том числе благодаря демонстрации нашей дипломатической адекватности), поддержка санкций, давление на экономику РФ, удары дальнобойным оружием, долгосрочные гарантии могут привести к тому, что Кремль больше не сможет продолжать войну. Или будет считать дальнейшие боевые действия критической угрозой собственному существованию. Только это заставит Путина или его преемника искать мир на украинских условиях или через компромиссные решения, приемлемые для Украины", — отметил Богданов.

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