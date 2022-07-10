Вопрос глобальной безопасности – наказать государство-террориста Россию: Зеленский обратился к гражданам

В вечернем обращении президент подчеркнул, что все военные преступники из россии, отдающие приказы уничтожать город и убивать гражданских, будут привлечены к ответственности за преступления против человечества.

Иллюстративное фото из открытых источников

"И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали… Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как в Харьковской, в Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северскому и Угледару в Донецкой области, – все они будут найдены", — отметил он и добавил, что наказание наступило и для немецких нацистов через годы, наказание будет и для россиян.

Сейчас украинские полицейские и прокуроры тщательно фиксируют все преступления оккупантов, собирают доказательства, проводят документирование их. Над этим работают иностранные специалисты, юристы, эксперты, криминалисты.

"Российский террор давно пересек ту границу, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности — наказать россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", — добавил президент и отметил, что будет проводить переговоры со странами Азии, Южной Америки, Африки ради общей цели – наказание русских военных преступников.

В Латинской Америке, и в Азии, и в Африке люди должны слышать правду о российском терроре в Украине. В течение суток российские самолеты совершили 34 атаки с воздуха, поэтому никакой паузы нет, наша армия продолжает держать фронт и контратаковать врага, подчеркнул Зеленский.



Как писал портал, опрос показал, как украинцы относятся к людям на оккупированных территориях и коллаборантах.

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