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Волынь атаковали беспилотники: есть погибший и раненые

25 июля в Волынской области раздались взрывы

сегодня, 15:53
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня, 25 июля, в некоторых регионах Волынской области жители услышали взрывы. Эту информацию подтвердили в ОВА и сообщили, что военные сбили два БПЛА. Об этом рассказал глава военной администрации Юрий Погуляйко.

Волынь атаковали беспилотники: есть погибший и раненые

Волынь атаковали беспилотники (фото: иллюстративное)

Чиновник сообщил, что область атаковала два беспилотника, которые удалось сбить, но, к сожалению, пострадали люди.

"25 июля на Волыни слышали взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице", — рассказал Погуляйко. 

Пока неизвестно, какие именно БПЛА атаковали Волынскую область. Обстоятельства  нападения устанавливаются.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что первые ЗРК Gepard из Германии уже ушли в Украину. Берлин начал поставки зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину. И первая партия такого оружия уже на территории Украины находится в расположении ВСУ. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников. Министр рассказал, что на территории Украины уже есть первые три Gepard. Резников объяснил, что это зенитно-ракетные комплексы, которые очень нужны украинской армии. Ранее союзники Украины передали десятки тысяч патронов в Gepard и в ближайшее время Киев ждет 15 таких ЗРК 3 уже въехали в Украину, и они находятся у украинских защитников. Следует отметить, что неделю назад Германия предоставила список вооружения, которое готова поставить Украине и как раз в этом списке числилось 30 ЗРК Gepard. Главная причина, по которой и возникла задержка со снабжением, – это проблемы со снарядами.


 



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Источник: https://t.me/volynskaODA/1671
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