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Волонтеры собирают средства для лечения детей: Валерий Залужный также присоединился

Объявлен розыгрыш марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного

сегодня, 17:44
Автор:

Станислав Молчанов
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Волонтеры собирают средства для лечения детей: Валерий Залужный также присоединился

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Человеческая жизнь в современном развитом обществе — бесценна, тем более если речь идет о жизнях и здоровье детей, которые и так страдают в Украине из-за развязанной россией войны. Именно для помощи и спасения малышей волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают собирать средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.


Почему это важно?

Николаевской областной детской клинической больнице остро необходим электроэнцефалограф с монитором церебральных функций. Без этой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия), получают диагноз ДЦП, а некоторые детки умирают.

Эта же аппаратура позволяет проводить профилактику детского церебрального паралича и поражения центральной нервной системы, благодаря чему малыши не только выживают, но и в большинстве случаев поправляются и дальше растут здоровыми!

Цена вопроса

Такой аппарат стоит 1,1 млн грн. В ходе первого этапа сбора средств, когда были разыграны знаменитые марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского, удалось выручить 300 тысяч гривен.

Теперь объявлен розыгрыш таких же марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный показал видео, как выгоняли россиян со Змеиного. Российские оккупанты сбежали с украинского острова Змеиный. Оккупанты не собирались покидать ранее занятую территорию, но после успешной операции ВСУ с массированным обстрелом вражеских позиций на острове у оккупантов не осталось другого выхода, кроме как спасаться бегством, эвакуировавшись.

  



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