Волонтеры собирают средства для лечения детей: Валерий Залужный также присоединился

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Валерий Залужный (фото из открытых источников)
Человеческая жизнь в современном развитом обществе — бесценна, тем более если речь идет о жизнях и здоровье детей, которые и так страдают в Украине из-за развязанной россией войны. Именно для помощи и спасения малышей волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают собирать средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.
Почему это важно?
Николаевской
областной детской клинической больнице остро необходим электроэнцефалограф с монитором
церебральных функций. Без этой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей,
у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия),
получают диагноз ДЦП, а некоторые детки умирают.
Эта же аппаратура позволяет проводить профилактику детского церебрального паралича и поражения центральной нервной системы, благодаря чему малыши не только выживают, но и в большинстве случаев поправляются и дальше растут здоровыми!
Цена вопроса
Такой аппарат стоит 1,1 млн грн. В ходе первого этапа сбора средств,
когда были разыграны знаменитые марки "Русский военный корабль…" с подписью
президента Украины Владимира Зеленского, удалось выручить 300
тысяч гривен.
Теперь объявлен розыгрыш таких же марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный показал видео, как выгоняли россиян со Змеиного. Российские оккупанты сбежали с украинского острова Змеиный. Оккупанты не собирались покидать ранее занятую территорию, но после успешной операции ВСУ с массированным обстрелом вражеских позиций на острове у оккупантов не осталось другого выхода, кроме как спасаться бегством, эвакуировавшись.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости