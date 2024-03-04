Волонтер: Скоро конфетный период пройдет и будем защищать Сырского от ОП

Волонтер Роман Доник в первую очередь обратил внимание на слова президента Владимира Зеленского о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил полный карт-бланш в проведении кадровых решений. По его словам, такое заявление может означать несколько вещей.

Александр Сырский

Во-первых, таким заявлением он хочет публично переложить ответственность на Александра Сырского за дальнейший ход войны. Во-вторых, говорит Доник, не исключено, что президент понял, что совершал ошибки когда вмешивался в действия военных, особенно в происходившие кадровые назначения и теперь решил эту ошибку исправить.

"Есть еще версия, что спичрайтеры просто ху*ню написали, которая прямо подтверждает действия которых не должно было быть в отношении руководства Залужного, на которое налагались определенные ограничения, но такого не может быть. Как не может быть и порванного контекста",

– написал Доник в Facebook.

Впоследствии волонтер добавил, что на самом деле для власти нет хороших решений в этой войне, все они плохие – без принудительной мобилизации одним рекрутингом мы не закроем нужды. И с оружием, БК, помощью проблемы никуда не девались. Поэтому будет выбор между плохо и очень плохо, считает эксперт.

"Но все равно жизнь государства зависит от ВСУ на прямую. Нравится это или нет. И Сырский сейчас главнокомандующий ВСУ"

, – подчеркнул Доник.

По его словам, "конфетно-цветочный" период между министром обороны и Главнокомандующим ВСУ имеет стабильно недолгий период.

"Первые проблемы, первые неудачи, первые решения в которых военный не сможет убедить гражданского, начнут точить камень. Это просто нужно понимать. Именно поэтому, я сейчас акцентирую внимание на тех фишках и тех маркерах, которые, возможно, придется вспоминать когда мы будем вынуждены защищать Сырского от ОП. Извините, но я уверен, что это вопрос времени",

– считает Доник.

При этом он добавил, что, к сожалению, украинские власти не умеют дружить против россиян, зато очень любят дружить против украинцев, которые не легли под "политику партии".

"И дальше будет еще хуже и хуже. Потому что хороших решений нет. Я просто напоминаю, что Сырский сейчас по сути и есть ВСУ",

– подытожил волонтер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Сырский получил от Зеленского полную свободу в осуществлении кадровых назначений.



