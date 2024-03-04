Волонтер: Скоро конфетный период пройдет и будем защищать Сырского от ОП

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Ткачик Олеся
Волонтер Роман Доник в первую очередь обратил внимание на слова президента Владимира Зеленского о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил полный карт-бланш в проведении кадровых решений. По его словам, такое заявление может означать несколько вещей.
Александр Сырский
Во-первых, таким заявлением он хочет публично переложить ответственность на Александра Сырского за дальнейший ход войны. Во-вторых, говорит Доник, не исключено, что президент понял, что совершал ошибки когда вмешивался в действия военных, особенно в происходившие кадровые назначения и теперь решил эту ошибку исправить.
Впоследствии волонтер добавил, что на самом деле для власти нет хороших решений в этой войне, все они плохие – без принудительной мобилизации одним рекрутингом мы не закроем нужды. И с оружием, БК, помощью проблемы никуда не девались. Поэтому будет выбор между плохо и очень плохо, считает эксперт.
По его словам, "конфетно-цветочный" период между министром обороны и Главнокомандующим ВСУ имеет стабильно недолгий период.
При этом он добавил, что, к сожалению, украинские власти не умеют дружить против россиян, зато очень любят дружить против украинцев, которые не легли под "политику партии".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Сырский получил от Зеленского полную свободу в осуществлении кадровых назначений.
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